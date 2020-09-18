الكانتارا يودع بايرن بكلمات مؤثرة قبل الانتقال المتوقع الى ليفربول

بن ستانسال ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني الدولي الإسباني ثياغو ألكانتارا يروض الكرة خلال المباراة ضد تشلسي الانكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في لندن في 25 شباط/فبراير 2020.

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لندن (أ ف ب)

ودع لاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا فريقه بايرن ميونيخ الألماني في رسالة مؤثرة، معلنا بذلك بشكل رسمي رحيله عن النادي البافاري مع التوجه للانتقال الى ليفربول الإنكليزي.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للفحص الطبي الروتيني في وقت لاحق الجمعة قبل أن يوقع عقد انتقاله لبطل الدوري الممتاز في صفقة ستكلف الأخير 20 مليون جنيه استرليني، إضافة الى 5 ملايين كمكافآت.

وسيوقع الدولي الإسباني على عقد لأربعة أعوام بحسب ما أفادت الوسائل الإعلام البريطانية.

ودافع الكانتارا عن ألوان بايرن منذ 2013، لكنه فضل عدم تمديد العقد الحالي الذي ينتهي في صيف 2021 لأنه يرغب بترك النادي البافاري حيث حصد النجاح وتوج بلقب الدوري الألماني خلال مواسمه السبعة مع الفريق، كما رفع الكأس الألمانية أربع مرات وتوج هذا الموسم بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جرمان الفرنسي.

وفي رسالة على تويتر، قال إن ترك بايرن كان "القرار الأصعب في مسيرتي الرياضية. سأغلق هذا الفصل مع هذا النادي الرائع الذي تطورت فيه كلاعب لسبعة أعوام. انتصارات، فرح وأوقات صعبة أيضا. لكن أكثر ما أفخر به هو أني وصلت الى ميونيخ كشاب مليء بالأحلام، وسأغادر الآن مُشبَعا تماما بناد، تاريخ وثقافة".

وكشف الكانتارا أنه أراد الرحيل عن العملاق البافاري لأنه يبحث عن تحد جديد قبل الوصول الى نهاية مسيرته الكروية، مضيفا "هنا، تعلمت كيف أحب التقاليد التي أودعها الآن والتي لن أنساها أبدا. لقد عشت لحظات رائعة: في هذه المدينة... مع عائلتي البافارية التي عاملتني بشكل جيد جدا وأحبتني في كل ثانية".

وتابع "قراري ذو طبيعة رياضية بحتة. كلاعب كرة قدم أريد تحديات جديدة لتطوير نفسي أكثر. بافاريا ستكون دائما موطني. شكرا بايرن ميونيخ".

وأشاد مدرب بايرن هانزي فليك الخميس باللاعب الإسباني، قائلا "+كلوبو+ (المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب) يحصل على لاعب من الطراز الرفيع وعلى شخص رائع". كان الأمر مؤثرا جدا اليوم حين ودعنا".

© 2020 AFP