اليمن: التحالف يعلن اعتراض طائرة مسيرة ملغومة للحوثيين استهدفت السعودية

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قال التحالف، بقيادة السعودية في اليمن، إنه اعترض طائرة مسيّرة ملغومة أطلقها الحوثيون الخميس نحو المملكة. فيما أعلن المتحدث باسم الحوثيين أن الطائرة تمكنت من "توجيه ضربة دقيقة لهدف عسكري سعودي في مطار أبها" جنوب المملكة.

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أعلن التحالف، بقيادة السعودية والذي يخوض حربا على الحوثيين في اليمن، أنه اعترض ودمر طائرة مسيّرة ملغومة أطلقها الحوثيون صوب المملكة الخميس، في حين قالت جماعة الحوثي في اليمن إن الطائرة "أصابت هدفا" في مطار أبها السعودي.

وقال متحدث باسم التحالف في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن أطلقوا الطائرة المسيرة على أهداف مدنية في منطقة خميس مشيط بجنوب السعودية قرب الحدود مع اليمن.

ومن جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن طائرة مسيرة "تمكنت من توجيه ضربة دقيقة لهدف عسكري سعودي في مطار أبها" جنوب المملكة.

ومطار أبها القريب من الحدود، هو هدف ما فتئت تستهدفه طائرات الحوثيين المسيرة وصواريخها خلال العامين الماضيين، وجرى اعتراض الكثير منها إلا أن بعضها تمكن من إصابة أهداف وتسبب في سقوط قتلى ومصابين.

ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في مارس/آذار 2015 لإعادة الحكومة اليمنية إلى موقعها بعد أن أطاحت بها قوات الحوثيين من السلطة في العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.

وتحاول الأمم المتحدة الوساطة لحمل الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.

فرانس24/ رويترز

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