اليونان: إعصار نادر يهدد بفيضانات والسكان مدعوون للاحتماء في أماكن بديلة

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تواجه اليونان في الساعات المقبلة إعصار "إيانوس" الذي من المتوقع أن يضرب جزرا يونانية وقد يصل حتى أثينا. وسيأتي برياح قوية وأمطار غزيرة، قد تتسبب في فيضانات وانقطاع الكهرباء في مناطق معينة خلال اليومين القادمين. ونصحت مرافق الحماية المدينة السكان بالاحتماء في أماكن بديلة.

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من المرتقب أن يضرب اليونان في الساعات القادمة إعصار "إيانوس" الذي تستعد له البلاد منذ أمس الخميس. وهو عبارة عن عواصف مدارية في البحر المتوسط يطلق عليها (ميديكين).

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الجزر الأيونية الغربية قبل وصوله إلى شبه جزيرة بيلوبونيز وحتى أثينا. وحذرت السلطات اليونانية من أن العاصفة "إيانوس" ستأتي برياح قوية وأمطار غزيرة، قد تتسبب في فيضانات وانقطاع الكهرباء في مناطق معينة خلال اليومين القادمين.

ونصح نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس الخميس سكان المناطق التي ضربتها الفيضانات في الماضي أو القريبة من الأنهار ومجاري المياه بالبحث عن أماكن بديلة. ونصح الباقين بالحد من التنقلات غير الضرورية.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس، إنه لا يمكن التنبؤ على وجه الدقة بشدة الإعصار ومساره.

وظهرت مثل تلك الأعاصير أول مرة في اليونان في عام 1995، لكن هاردالياس قال إن وتيرة مثل تلك الأحوال الجوية القاسية ازدادت في السنوات الأخيرة.

فرانس24/ رويترز

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