بطولة فرنسا: تعادل سلبي مخيب بين ليون ونيم

جان فيليب كيازيك ا ف ب

صورة من مباراة ليون ونيم في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 18 يلول/سبتمبر 2020

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ليون (أ ف ب)

خرج ليون بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه نيم الجمعة وذلك في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفشل ليون مع مدربه رودي غارسيا في العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله السلبي في ملعب ستراسبورغ في المرحلة الثالثة وخسارته أمام مونبيلييه 1-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى، علما انه كان فاز على ديجون 4-1 في الثانية.

وعلى غرار ليون، لم تكن بداية نيم بقيادة مدربه جيروم أربينون جيدة في الموسم الحالي فبعدما سحق بريست برباعية نظيفة، تلقي خسارتين متتاليتين أمام نانت 1-2 ورين 2-4.

وخاض الهولندي ممفيس ديباي المباراة اساسيا بعد ان جلس على مقاعد البدلاء امام مونبيلييه قبل ان يدخل في الشوط الثاني ويسجل هدف فريقه الوحيد، بعدما ربطته تقارير بالانتقال الى برشلونة الاسباني بإشراف المدرب السابق لمنتخب بلاده مواطنه رونالدو كومان، في حين غاب حسام عوار الذي ربطته تقارير بالانتقال الى ارسنال الانكليزي عن اللقاء بعد طرده امام مونبيلييه الثلاثاء.

ولم يخسر ليون سوى مباراة واحدة في مواجهاته الـ 14 الاخيرة مع نيم في الـ "ليغ 1" كانت في أيار/ مايو 1993 بنتيجة صفر-1، مقابل 10 انتصارات وثلاثة تعادلات.

لاحت أخطر فرص الشوط الاول للفريق الضيف عبر المدافع رينو ريبار الذي سدد كرة من 18 مترا كانت لها العارضة بالمرصاد (11).

وهدد نيم مرمى ليون مرة جديدة في الدقيقة 40 بتسديدة من الجزائري زين الدين فرحات المتربص داخل المنطقة، إلا أن الحارس أنطوني لوبيز كان لها بالمرصاد.

ولم تتغير حال الشوط الثاني، إذ كان نيم البادىء بتهديد مرمى منافسه فسدد ميغيل من 20 مترا كرة صدها لوبيز (56).

وحصل صاحب الارض على فرصة بفضل البرازيلي برونو غيماريش يوم استدعائه من قبل المدرب الوطني تيتي للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، إلا أن الحارس رينيه تعامل بشكل ناجح مع الكرة (78)، قبل أن يضطر مجددا للتدخل أمام رأسية من البديل تينو كاديوير من زيمبابواي (90).

© 2020 AFP