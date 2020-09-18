دورة روما: ديوكوفيتش الى ربع النهائي وبليشكوفا وهاليب تواصلان المشوار

الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا خلال مباراته في الدور ثمن النهائي في دورة روما للماسترز الف نقطة لكرة المضرب في 18 ايلول/سبتمبر 2020

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روما (أ ف ب)

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا الدور ربع النهائي من دورة روما للماسترز الف نقطة بفوز صعب على مواطنه فيليب كراينوفيتش بنتيجة 7-6 (9-7) و6-3 الجمعة، فيما واصلت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية بنجاح حملة الدفاع عن لقبها بفوزها على الروسية آنا بلينكوفا الصاعدة من التصفيات 6-4 و6-3.

بدأ ديوكوفيتش المجموعة الافتتاحية بشكل سيئ عندما خسر ارساله في الشوط الاول، الا انه رد التحية سريعا الى صديق الطفولة في الشوط الثاني.

واحتاج "نولي" الى ساعة و28 دقيقة ليحسم المجموعة الاولى لصالحه بعد أن أنقذ مواطنه (29 عالميا) كرتين لخسارة المجموعة على إرساله عند 4-5 (15-40) قبل ان يفرض شوط كسر تعادل حسمه ديوكوفيتش لصالحه.

وكسر "ديوكو" حامل اللقب اربع مرات في روما إرسال منافسه في الشوط الثالث من المجموعة الثانية ليحافظ على رباطة جأشه عند ارساله ويكسر ارسال كراينوفيتش (28 عاما) مرة اخرى في الشوط التاسع ويحسم المجموعة 6-3 بعد ساعتين وسبع دقائق على انطلاق المواجهة.

وأنهى ديوكوفيتش الذي أقصي من الدور ثمن النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية بسبب إصابته إحدى حكام الخط بالكرة عن طريق الخطأ، اللقاء مع 32 ضربة رابحة مقابل 25 لكراينوفيتش.

وهو اللقاء الثاني الذي جمع اللاعبين منذ الدور ربع النهائي في دورة بلغراد في وطنهما عام 2010 على الملاعب الترابية حسمها كراينوفيتش لصالحه.

وقال ديوكوفيتش (33 عاما) بعد الفوز "كانت معركة جيدة، المجموعة الاولى كانت من أطول المجموعات التي لعبتها، كادت ان تصب في صالح اي احد منا، الفوز بها اعطاني الثقة قليلا".

وتابع "عانينا بدنيا في المجموعة الاولى، كانت هناك تبادلات طويلة (....) هكذا هي الامور على الملاعب الترابية وانا سعيد بالفوز".

وعن منافسه وصديقه قال ديوكوفيتش المتوج بـ17 لقبا كبيرا "أعرفه منذ أكثر من 10 سنوات، إنه احد افضل اصدقائي ليس فقط في المنافسات ولكن في الحياة. تواجهنا آخر مرة منذ عشر سنوات، كان مراهقا وانا سعيد لاجله، لقد تحسن في كل جوانب اللعبة وآمل ان نتواجه اكثر".

ويلتقي ديوكوفيتش تاليا مع الالماني دومينيك كوبفر أو الايطالي الشاب لورنتسو موسيتي الصاعد من التصفيات الذي اقصى كل من الياباني كي نيشيكوري الخميس والسويسري ستانيسلاس فافرينكا في الدور الاول.

في المواجهات الاخرى لدى الرجال، بلغ الإيطالي ماتيو بيريتيني الرابع الدور ذاته بفوزه على مواطنه ستيفانو ترافاغليا المشارك ببطاقة دعوة 7-6 (7-5) و7-6 (7-1).

ويلتقي بيريتيني في ربع النهائي مع النروجي كاسبر رود الذي تابع مفاجآته بتغلبه على الكرواتي مارين سيليتش 6-2 و7-6 (8-6).

وكان رود أطاح بالروسي كارن خاتشانوف الحادي عشر من الدور الاول.

كما تأهل البلغاري غريغور ديميتروف الخامس عشر بتغلبه على الايطالي يانيك سينر المشارك ببطاقة دعوة 4-6 و6-4 و6-4، ليضرب موعدا مع الكندي دينيس شابوفالوف الثاني عشر والفائز على الفرنسي أوغو أومبير 6-7 (5-7) و6-1 و6-4.

- بليشكوفا وهاليب تواصلان المشوار -

لدى السيدات، كانت بليشكوفا توجت بلقب نسخة العام الماضي بتغلبها على البريطانية جوهانا كونتا.

وتلتقي بليشكوفا في الدور المقبل مع البلجيكية إليز مرتنز الحادية عشرة والتي تغلبت على المونتينيغرية دانكا بوفينيتش 6-4 و6-4.

وأكدت بليشكوفا طي خيبة أملها في بطولة الولايات المتحدة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز قبل أسبوعين عندما خرجت من الدور الثاني، علما بأنها نجحت للمرة الاولى في تحقيق فوزين متتاليين منذ بطولة استراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وحذت حذوها الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى في روما بفوزها على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 7-5 و6-4.

وتطمح هاليب التي غابت عن فلاشينغ ميدوز، في فك النحس الذي يلازمها في دورة روما حيث خسرت نهائي 2017 و2018 (كلاهما امام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا) في سعيها الى الاستعداد الجيد لبطولة رولان غاروس التي توجت بلقبها عام 2018 والتي تنطلق في 27 أيلول/سبتمبر الحالي.

وفي ربع النهائي، تلتقي هاليب التي توجت بلقب دورة براغ الدولية منتصف آب/أغسطس الماضي عقب استئناف المنافسات التي توقفت منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، مع الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا الفائزة على مواطنتها ايلينا ريباكينا العاشرة 4-6 و7-6 (7-3) و6-2.

وخرجت كونتا وصيفة العام الماضي امام الاسبانية غاربيني موغوروسا المتوجة بلقبين كبيرين بخسارتها 6-4 و6-1.

وضربت موغوروسا موعدا مع البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا وصيفة فلاشينغ ميدوز الاسبوع الفائت في الدور ربع النهائي بعد انسحاب الروسية داريا كاساتكينا لإصابة في قدمها عندما كانت النتيجة 6-6 في المجموعة الاولى وأزارنكا متقدمة 2-صفر في شوط كسر التعادل.

© 2020 AFP