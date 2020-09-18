دوري أبطال آسيا: النصر الى ثمن النهائي والتعاون يسقط امام برسبوليس

كريم جعفر ا ف ب

المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر يحتفل بهدفه في مرمى سباهان أصفهان الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في 18 ايلول/سبتمبر 2020

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الدوحة (أ ف ب)

بلغ النصر السعودي الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على سباهان أصفهان الإيراني 2-صفر الجمعة على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة.

سجل هدفي النصر عبدالله مادو (32) والمغربي عبدالرزاق حمدالله (41).

وبهذا الفوز، حافظ النصر على صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى 10 نقاط فيما بقي سباهان على 3 نقاط في المركز الثالث، في حين يحتل السد القطري المركز الثاني مع 8 نقاط بعد اكتساحه العين الاماراتي برباعية نظيفة والذي بقي بنقطة يتيمة.

ودانت الأفضلية خلال الشوط الأول للفريق الإيراني، وأنقذ الحارس الاسترالي براد جونز مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة راسول نافيدكيا قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (12).

ورد النصر وصيف نسخة العام 1995 بواسطة عبدالرحمن العبيد الذي صوب كرة قوية من مسافة بعيدة مرت بجانب القائم (14) وواصل جونز تألقه عندما تصدى لكرة خطرة بقبضته (23).

وإثر دربكة أمام المرمى الإيراني نجح النصر في خطف الأسبقية عندما هيأ عبدالرزاق حمدالله الكرة لزميله عبدالله مادو الذي لعبها قوية في سقف المرمى (32).

ولاحت فرصة أخرى للنصر ولكن الحارس بايام نيازماند حولها للركنية (36).

ومن لعبة رائعة تناقلها أكثر من لاعب، أضاف حمدالله الهدف الثاني عندما تلقى تمريرة مميزة من سلطان الغنام لعبها قوية بين قدمي الحارس نيازماند (41).

وذاد براد جونز عن مرماه ببسالة وتصدى لكرة خطرة وأمسكها على دفعتين (44).

ومع انطلاقة الشوط الثاني كاد النصر أن يسجل هدفا ثالثًا لولا براعة نيازماند الذي تصدى لكرة خالد الغنام الانفرادية (50)، قبل أن يتألق الحارس في مناسبة ثانية ويتصدى لكرة عبدالرزاق حمدالله (53).

وأهدر حمدالله هدفا محققا عندما انفرد بالمرمى وتجاوز الحارس ولكنه تعثر لتفقد الكرة خطورتها (77).

في المجموعة الثالثة، فقد التعاون السعودي الصدارة بخسارته بهدف نظيف أمام برسبوليس الإيراني.

وسجل العراقي بشار رسان الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

وكان التعاون قد سقط امام نظيره الايراني وصيف عام 2018 النتيجة ذاتها الثلاثاء ليفشل في رد الاعتبار.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد التعاون عند ست نقاط في المركز الثاني خلف برسبوليس (7 نقاط)، ومتقدما بفارق المواجهات المباشرة عن الدحيل الثالث (6 نقاط) الذي تعرض لخسارة مفاجئة من الشارقة الاماراتي في وقت سابق (2-4) فيما بقي الفريق الاماراتي أخيرا مع 4 نقاط.

© 2020 AFP