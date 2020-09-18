كرة القدم: الإسباني تياغو ألكانتارا ينتقل إلى ليفربول الإنكليزي من بايرن ميونيخ الألماني

انتقل لاعب الوسط الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا من بطل الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ إلى بطل الدوري الإنكليزي الممتاز وبطل النسخة السابقة من دوري الأبطال، فريق ليفربول. وفي حين لم يعلن الفريقان عن قيمة الصفقة، أشارت تقارير صحافية إلى أنها بلغت نحو 26 مليون يورو. وسبق لألكانتارا البالغ من العمر 29 عاما أن لعب في صفوف برشلونة الإسباني قبل الانتقال إلى العملاق البافاري عام 2013.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز الجمعة التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا القادم من بايرن ميونيخ الألماني من دون أن يحدد فترة العقد أو قيمته.

وجاء في بيان صادر عن النادي "وقّع الدولي الإسباني لاعب خط الوسط على عقد طويل مع ’ريدز‘"، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن الصفقة بلغت 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون يورو).

وقال ألكانتارا (29 عاما) الذي وصل إلى ملعب "أنفيلد" بعد سبعة مواسم في ميونيخ "أعتقد أنه شعور رائع. انتظرت تلك اللحظة منذ فترة طويلة، وأنا سعيد جدا جدا لتواجدي هنا".

وأفادت تقارير صحافية أن فترة العقد هي أربعة أعوام مع النادي الذي سعى مطولا للحصول على خدماته، وقد يدفع لبايرن خمسة ملايين جنيه إسترليني إضافية كمكافآت.

وسيرتدي تياغو الذي حقق الثلاثية مع النادي البافاري الموسم الفائت، القميص رقم 6، وأصبح ثاني صفقة لليفربول في سوق الانتقالات الحالية بعد الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس.

انضم تياغو إلى بايرن عام 2013 من برشلونة إذ كان أول صفقة لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا حينها، ولكن مع تبقي عام واحد على انتهاء عقده عام 2021، قرر خوض تحدٍّ جديد.

حقق مع بايرن لقب البوندسليغا في سبع مناسبات، أربع مرات كأس ألمانيا، كأس العالم للأندية عام 2013 ودوري الأبطال الشهر الفائت على حساب باريس سان جرمان الفرنسي في النهائي في لشبونة، وهو يطمح الآن لنجاح مماثل.

وقال الدولي الإسباني "مع مرور السنوات، تحاول أن تحقق الانتصارات قدر الإمكان وعندما تفوز، تريد المزيد. أعتقد أن هذا النادي يمثّل ما أنا عليه أيضا. أريد أن أحقق كل الأهداف والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

أما المدرب الألماني يورغن كلوب فكان سعيدا بهذه الصفقة لاسيما بعد الانتقادات التي وجهت إلى ليفربول لعمله المتواضع في سوق الانتقالات.

وقال "إنه أمر استثنائي جدا لأنه في وضعنا، الكثير من الناس من حولنا تتكلم باستمرار ’ماذا تفعلون؟‘"

وتابع مدرب بوروسيا دورتموند السابق "أعرف أن جميع من في بايرن أرادوا أن يبقى في صفوفهم، هذا أمر طبيعي وأتفهمه لأنه لعب دورا مهما الموسم الماضي أيضا".

"القرار الأصعب في مسيرتي"

وكشف تياغو الذي يتميز بدقة وذكاء تمريراته أن زيارته الأولى لملعب "أنفيلد" كانت عام 1998 عندما كان والده لاعبا مع سلتا فيغو في كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حاليا).

وقال اللاعب المتوج مع برشلونة بلقب الليغا مرتين ودوري الأبطال عام 2011 "المرة الأولى التي أتيت إلى هنا كنت في الخامسة أو السادسة من العمر، أعتقد".

ومن غير المتوقع أن يشارك تياغو مع فريقه ضد المضيف تشلسي في قمة المرحلة الثانية من البرميرليغ الأحد، إلا أنه قد يشارك ضد أرسنال في 28 الحالي.

وكان ألكانتارا قد ودّع في وقت سابق بايرن ميونيخ في رسالة مؤثرة، معلنا بذلك بشكل رسمي رحيله عن النادي البافاري.

وفي رسالة على تويتر، قال إن ترك بايرن كان "القرار الأصعب في مسيرتي الرياضية. سأغلق هذا الفصل مع هذا النادي الرائع الذي تطورت فيه كلاعب لسبعة أعوام. انتصارات، فرح وأوقات صعبة أيضا. لكن أكثر ما أفخر به هو أني وصلت إلى ميونيخ كشاب مليء بالأحلام، وسأغادر الآن مُشبَعا تماما بناد، تاريخا وثقافة".

وكشف ألكانتارا أنه أراد الرحيل عن العملاق البافاري لأنه يبحث عن تحد جديد قبل الوصول إلى نهاية مسيرته الكروية، مضيفا "هنا، تعلمت كيف أحب التقاليد التي أودعها الآن والتي لن أنساها أبدا. لقد عشت لحظات رائعة: في هذه المدينة... مع عائلتي البافارية التي عاملتني بشكل جيد جدا وأحبتني في كل ثانية".

وتابع "قراري ذو طبيعة رياضية بحتة. كلاعب كرة قدم أريد تحديات جديدة لتطوير نفسي أكثر. بافاريا ستكون دائما موطني. شكرا بايرن ميونيخ".

وأشاد مدرب بايرن هانزي فليك الخميس باللاعب الإسباني، قائلا "’كلوبو‘ (المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب) يحصل على لاعب من الطراز الرفيع وعلى شخص رائع. كان الأمر مؤثرا جدا اليوم حين ودعنا".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك