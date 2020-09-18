هيغواين ينضم الى إنتر ميامي الأميركي من يوفنتوس

ميغيل ميدينا ا ف ب/ارشيف

إنتقل المهاجم الارجنتيني غونزالو هيغواين الذي يبدو في الصورة محتفلا بقميص فريقه السابق يوفنتوس بهدفه في مرمى ليتشي في 26 حزيران/يونيو 2020 إلى فريق إنتر ميامي الاميركي

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ميامي (أ ف ب)

أعلن نادي إنتر ميامي الاميركي لكرة القدم لمالكه الانكليزي ديفيد بيكهام الجمعة، تعاقده مع المهاجم الارجنتيني ليوفنتوس الإيطالي غونزالو هيغواين، وذلك بعد يوم من رحيله عن صفوف بطل الدوري في الاعوام التسعة الماضية.

وانضم هيغواين (32 عاما) في جنوب فلوريدا إلى زميله السابق في "السيدة العجوز" الفرنسي بليز ماتويدي، حيث سيواجه شقيقه الاكبر فيديريكو الذي يدافع عن ألوان فريق دي سي يونايتد.

و كان "يوفي" أعلن الخميس انتهاء عقد هيغواين.

وقال المهاجم الارجنتيني "على المستوى الفردي، هدفي أن أبرهن قدرتي على المساهمة ومواصلة لعب كرة قدم على أعلى المستويات هنا"، مضيفا "آمل أن اتمكن من تحقيق ذلك لاني أملك جميع الأدوات اللازمة للنجاح".

انتقل هيغواين إلى يوفنتوس مقابل 90 مليون يورو من نابولي في عام 2016، ولكن بعد موسمين متواضعين مع الفريق، انضم إلى ميلان على سبيل الإعارة لموسم 2018-2019 ومن ثم إلى تشلسي الانكليزي، قبل أن يعود إلى تورينو في الصيف الماضي.

وصول المدرب الجديد للـ "يوفي" أندريا بيرلو بدلا من المقال ماوريتسيو ساري أعاد خلط أوراق المهاجم الارجنتيني، بعدما أعلمه لاعب الوسط الدولي السابق عدم اعتماده عليه.

ويغادر هيغواين الذي خاض ثلاثة نهائيات في كأس العالم وسجل 31 هدفا في 75 مباراة دولية، النادي التوريني بعدما ساهم في فوزه بلقب الـ "سيري أ" ثلاث مرات، آخرها الموسم المنصرم.

واضاف هيغواين "أريد أن أشكر إنتر ميامي على الجهود التي بذلها للتوقيع معي"، معتبرا أن انتقاله إلى الدوري الاميركي سيكون "تجربة جميلة في مسيرتي".

وأردف "هذا ما كنت أبحث عنه - تجربة جديدة، دوري جديد ومدينة جميلة. أنا سعيد جدا لتواجدي هنا وهذا رسمي"، قبل أن يختم "هدفي هو محاولة نقل خبرتي التي اكتسبتها في أوروبا لمساعدة الفريق على النمو".

ويقبع ميامي في قاع ترتيب الدوري مع فوزين وتعادلين في 11 مباراة من دون أن يتمكن من تسجيل سوى تسعة أهداف، فيما تعتبر خسارته خمس مباريات تواليا أسوأ بداية لفريق في عامه الاول في الدوري الاميركي.

ومن المتوقع أن يرتدي هيغواين قميص فريقه الجديد للمرة الاولى في 23 الشهر الحالي عندما يستقبل ميامي على ارضه نيويورك ريد بول.

من ناحيته، رحب بول ماكدونو المدير الرياضي لإنتر ميامي بهيغواين قائلا "نحن سعداء لإبرام صفقة مع هيغواين وإضافة هداف ناجح وصاحب خبرة، برع في أفضل الفرق والدوريات".

وختم "هدفنا ليس فقط جلب نخبة اللاعبين إلى إنتر ميامي، ولكن أيضا الاشخاص الجيدين الين يتقاسمون طموحنا ورؤيتنا لصنع التاريخ في الدوري الاميركي، وانا واثق اننا وجدنا هذه الخصال في غونزالو".

© 2020 AFP