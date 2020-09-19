أفغانتسان : قتلى في غارة جوية مزدوجة استهدفت قاعدة لحركة طالبان في إقليم قندوز

أفاد مسؤولون إقليميون ومسؤولون في حركة طالبان بأن 12 مدنيا قتلوا خلال غارة جوية مزدوجة استهدفت قاعدة لحركة طالبان في إقليم قندوز بشمال شرق أفغانستان. إلا أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأفغانية ذكروا أن أكثر من 40 مقاتلا من حركة طالبان قتلوا خلال الغارتين الجويتين ولم يؤكدوا ي المقابل مقتل مدنيين .

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قال مسؤولون إقليميون ومسؤولون من طالبان إن 12 مدنيا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من عشرة اليوم السبت عندما استهدفت غارة جوية مزدوجة قاعدة لحركة طالبان في إقليم قندوز بشمال شرق أفغانستان.

لكن مسؤولين بوزارة الدفاع في كابول قالوا إن أكثر من 40 من مقاتلي طالبان قتلوا في الضربتين الجويتين. ولم يؤكدوا سقوط قتلى في صفوف المدنيين لكنهم قالوا إن تحقيقا يجري لمعرفة ملابسات ما حدث.

فرانس 24 / رويترز

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