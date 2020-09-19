الدوري الأميركي للمحترفين: جيمس "منزعج" من نتيجة التصويت لأفضل لاعب في الموسم

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Orlando (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أبدى نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس أفضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة أربع مرات، انزعاجه من عملية التصويت التي رجحت كفة اليوناني يانيس انتيتوكومبو نجم ميلووكي باكس في اختياره أفضل لاعب في الدوري للموسم الثاني تواليا.

وقال "الملك" بعدما قاد ليكرز لفوز سهل على دنفر ناغتس 116-144 في مواجهته الاولى في نهائي المنطقة الغربية "من اصل 101 صوت، حصلت على المركز الأول 16 مرة، الامر جعلني اشعر (كلمة نابية)... أكثر من اي شيء آخر".

وتابع "حللت مرات عدة في المركز الثاني في مسيرتي، إن كان في البطولة (خسر 6 نهائيات) والآن أربع مرات في جائزة أفضل لاعب في الدوري العادي. لم أطلب أبدا منحي أي شيء، وقلت دائما اني أريد أن أتطور كل يوم وهذا سيحدث. لكن بعض الامور هي خارج سيطرتي، لذا أنا غاضب".

وكان جيمس قد علم سابقا أن لقب أفضل لاعب في الدوري العادي الذي مُنح هذا الموسم وفقا لمعيار الاخذ بالأداء الفردي حتى 11 آذار/مارس الماضي، تاريخ تعليق البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد قبل ان تستكمل في "فقاعة" اورلاندو في ولاية فلوريدا، عاد لنجم ميلووكي انتيتوكومبو الذي تفوق عليه بفارق كبير في التصويت اذ تم اختياره للمركز الاول 85 مرة مقابل 16 مرة فقط لجميس من قبل مجموعة النقاد الرياضيين الذين أجروا التصويت.

ومقابل تأكيد جيمس على انه لن "يعارض الموسم الرائع" الذي خاضه منافسه الشاب بأي شكل من الاشكال، إلا انه شعر أن الفارق الكبير لا يعكس مجريات الموسم.

وتشير الارقام التي تعتبر مهمة ضمن خيارات الصحافيين الذين يحق لهم التصويت، إلى أن معدل انتيتوكومبو في المباراة الواحدة بلغ 29,5 نقطة و13,6 متابعة و5,6 كرات حاسمة، مقابل 25,3 نقطة و7,8 متابعات و10,2 كرات حاسمة "للملك" المتوج الأفضل في الدوري أعوام 2009 و2010 و2012 و2013.

وأردف نجم ليكرز قائلا "لا أريد أن أبدأ بالقول عن ماهية المعايير التي يجب اعتمادها أو ما هي، لان ذلك تبدل مذ كنت في الدوري.. في بعض الاحيان هو اللاعب الافضل في الفريق الافضل وأحيانا هو اللاعب صاحب أفضل احصاءات".

وختم غامزا من قناة إمكانية أن يكون معيار اختيار الافضل يعتمد على اسس لا علاقة لها بكرة السلة "ولكن لا أعرف إلى أي مدى نشاهد كرة السلة هنا، أو إذا كنا في سرد، في قصة".

© 2020 AFP