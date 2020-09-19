الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز يجتاز حاجز ناغتس الأول بسهولة في نهائي الغربية

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أورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

حسم لوس أنجليس ليكرز مواجهته الأولى في نهائي المنطقة الغربية ضد دنفر ناغتس بسهولة 126-114، الجمعة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في فقاعة أورلاندو، في ظل تألق أنتوني ديفيس صاحب 37 نقطة.

وإلى تألق ديفيس، سجل "الملك" ليبرون جيمس 15 نقطة و12 تمريرة حاسمة و6 متابعات، فيما برز في نهاية المباراة كالعادة في الادوار الاقصائية الحالية صانع اللعب المخضرم راجون روندو (34 عاما) صاحب 9 تمريرات حاسمة و7 نقاط وفرض البديل الآخر العملاق دوايت هاورد حضوره البدني تحت السلة مسجلا 13 نقطة.

ولم يتألق ديفيس فقط من الناحية الهجومية، إذ التقط 10 متابعات دفاعية وخرج منتصرا من مبارزته مع عملاق دنفر الصربي نيكولا يوكيتش.

وارتكب لاعبو دنفر اخطاء سريعة خصوصا النجمين الكندي جمال موراي وبول ميلساب ما عكّر خطط ناغتس للعودة إلى اجواء المباراة.

وفي ظل جلوس النجوم الثلاثة على مقاعد البدلاء بسبب تراكم الاخطاء، ابتعد ليكرز 11 نقطة بين الشوطين ثم عززه إلى 103-79 بعد الربع الثالث مستفيدا من عجز خصمه عن تقديم تكتيك دفاعي جيد.

وخلافا للعودة النفسية والجسدية الرهيبة التي حققها أمام لوس أنجليس كليبرز في نصف نهائي الغربية عندما قلب تأخره بشكل رائع، افتقد ناغتس لإمكانات قلب الطاولة على الفريق الاصفر، برغم محاولات موراي الثلاثية (3 من 5 و21 نقطة) وتسديدات يوكيتش الصائبة (8 من 14 و21 نقطة).

© 2020 AFP