الصين تطلق آلية مضادة للعقوبات الأمريكية بعد حظر واشنطن تحميل تطبيق "تيك توك"

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شعار "تيك توك" على شاشة هاتف آيفون خلفه العلم الأمريكي في آرلينغتون بولاية فرجينيا، في 3 آب/أغسطس 2020.

قررت وزارة التجارة الصينية إطلاق آلية تسمح بالحد من نشاطات الشركات الأجنبية على أراضيها ردًا على العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركات الصينية. وكانت الولايات المتحدة قد حظرت الجمعة تحميل تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين عبر متاجر التطبيقات الأمريكية للهواتف الذكية والحواسب اللوحية بدءا من يوم الأحد. واتهمت وزارة التجارة الصينية واشنطن بممارسة "الترهيب".

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أصدرت السبت وزارة التجارة الصينية إعلانا ذكرت فيه إطلاق آلية تسمح لها بالحد من نشاطات الشركات الأجنبية، في إجراء يعتبر بمثابة رد على العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية وفي طليعتها "هواوي" وسط التصعيد الجاري بين بكين وواشنطن. ولم يذكر الإعلان أي شركة أجنبية محددة.

في المقابل، عدد بصورة عامة مجموعة من العمليات التي تحمل على إدراج الشركات على "قائمة كيانات غير موثوقة" وتعرضها لعقوبات تتراوح بين الغرامات والقيود على أنشطتها واستثماراتها في الصين وعلى إدخالها موظفين أو تجهيزات إلى البلاد.

وأوضحت الوزارة أن هذه القائمة ستضم الشركات التي تقوم بنشاطات "تسيء إلى السيادة الوطنية للصين وإلى مصالحها على صعيد الأمن والتنمية" أو تنتهك "القواعد الاقتصادية والتجارية المرعية دوليا".

وصدر هذا الإعلان في وقت حظرت الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد تنزيل تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" المملوكين لشركتي "بايتدانس" و"تينسينت" الصينيتين.

واتهمت وزارة التجارة في بيانها واشنطن بممارسة "الترهيب" وتوعدت بأنه "إذا ما استمرت الولايات المتحدة في تحركاتها الأحادية، فستتخذ الصين التدابير الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بشكل حازم".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين منذ آب/أغسطس حين حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة لتيك توك لبيع عملياتها في الولايات المتحدة لاتهامها بالتجسس الصناعي لحساب بكين، من دون أن يكشف عن أدلة ملموسة على ذلك.

كما أدرجت مجموعة هواهي الصينية للاتصالات على قائمة سوداء أمريكية ما يحرمها من دخول السوق الأمريكية ومن الحصول على التكنولوجيات والمكونات الأمريكية المهمة لهواتفها، كما تضغط واشنطن على الأوروبيين لحملهم على إقصاء هواوي مستقبلا من شبكات إنترنت الجيل الخامس (5 جي).

فرانس24/أ ف ب

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