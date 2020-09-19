بريطانيا : الشرطة تفرق محتجين في لندن تظاهروا ضدإجراءات العزل العام

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من أمام مقر بنك إنكلترا في وسط لندن في 6 آب/أغسطس 2020

فرقت الشرطة اللندنية مسيرة شارك فيها حوالى ألف متظاهر في لندن تجمعوا للاحتجاج ضد إجراءات العزل العام التي أقرتها السلطات لمكافحة تفشي جائحة كورونا . ورفع متظاهرون شعارات كتب عليها "حرية لا خوف" و"خدعة" . وأمرت الشرطة المحتجين بالمغادرة حتى لا يساهم التجمع في تعريض حياة الناس للخطر ، خاصة أن السلطات تمنع تجمع أكثر من ستة أفراد . ولم يصرح المتحدث باسم الشرطة ما إذا قامت السلطات باعتقالات في صفوف المتظاهرين .

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عملت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت على تفريق مسيرة لأكثر من ألف متظاهر خرجوا احتجاجا على إجراءات العزل العام التي تهدف لكبح تفشي فيروس كورونا.

وتجمع المتظاهرون في ساحة الطرف الأغر بوسط لندن حاملين لافتات عليها عبارات من قبيل "حرية لا خوف" و"خدعة"، وكانوا يوجهون هتافاتهم إلى الشرطة قائلين "اختاروا من تقفون إلى جانبه".

وقبيل الساعة الثانية ظهرا بتوقيت جرينتش، أمرت الشرطة المتظاهرين بالمغادرة، قائلة إن التجمع أصبح يعرض العامة للخطر. ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة تفاصيل حول قيام رجال الأمن بأي اعتقالات.

وبموجب قوانين فرضت في بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا ، لا يتم السماح بالتجمع في مجموعات تزيد على ستة أفراد. وهناك استثناءات تتعلق بالاحتجاجات السياسية، إلا أنها تتوقف على اتباع منظميها للإرشادات التي من شأنها الحد من خطر انتشار المرض.

فرانس 24 / رويترز

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