بطولة ألمانيا: شتوتغارت يدشن عودته الى الاضواء بخسارة وهرتا برلين يقسو على بريمن

توماس كيينتسله ا ف ب/ا ف ب

لاعبو فرايبورغ يحتفلون بهز شباك شتوتغارت (3-2) في الدوري الالماني في 19 ايلول/سبتمبر 2020.

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برلين (أ ف ب)

دشن شتوتغارت عودته الى دوري الاضواء بخسارة أمام ضيفه فرايبورغ 2-3، فيما قسا هرتا برلين على مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه 4-1 السبت في المرحلة الاولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

في المباراة الاولى، أفسد فرايبورغ ثامن الموسم الماضي عودة شتوتغارت إلى البوندسليغا المتوج بلقبها خمس مرات عندما تغلب عليه 3-2.

وضرب الضيوف بقوة وتقدموا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها نيلز بيترسن بضربة رأسية (8) والمجري رولاند شالاي بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (26) والإيطالي فينتشنزو غريفو بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (47).

وانتفض شتوتغارت في النصف الثاني من الشوط الثاني لكنه اكتفى بتسجيل هدفين فقط عبر النمسوي ساسا كالادييتش بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (71) والكونغولي الديموقراطي سيلاس فامانجيتوكا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (81).

وفي الثانية، استهل فيردر بريمن الذي نجا الموسم الماضي من الهبوط بعد تفوقه في الدور الفاصل على هايدنهايم بفارق الاهداف المسجلة (صفر-صفر في بريمن و2-2 خارجها)، موسمه الجديد بخسارة قاسية أمام ضيفه هرتا برلين 1-4.

وانتظر الضيوف الدقائق الاخيرة من الشوط الاول لتسجيل هدفين عبر السلوفاكي بيتر بيكاريك بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من ماكسيميليان ميتلشتادت (42) والبلجيكي دودي لوكيباكيو بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من التشيكي فلاديمير داريدا (45+2).

وعزز البرازيلي ماتيوس كونيا تقدم فريق العاصمة بالهدف الثالث بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من داريدا (62)، قبل أن يسجل دافي شيلكه هدف الشرف لبريمن بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية للسويدي لودفيغ اوغوستينسون (69).

وختم الكولومبي جون كوردوبا مهرجان الضيوف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الاخيرة بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة.

- هاتريك كراماريتش -

وعاد هوفنهايم سادس الموسم الماضي بفوز ثمين من أرض مضيفه كولن 3-2 بفضل هاتريك لمهاجمه الدولي الكرواتي أندري كراماريتش.

وبكر هوفنهايم بالتسجيل عبر كراماريتش وتحديدا في الدقيقة الثالثة بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة، لكن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل بعد 19 دقيقة بواسطة السويدي سيباستيان أندرسون بضربة رأسية من زاوية صعبة اثر تمريرة عرضية ليان ثييلمان.

وأعاد كراماريتش التقدم للضيوف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء اثر عرقلة المهاجم النمسوي كريستوف باومغارتنر من قبل المدافع رافايل تشيخوس.

ونجح كولن في إدراك التعادل قبل أربع دقائق من نهاية المباراة بواسطة دومينيك دريكسلر، لكن الكلمة الأخيرة كانت للنجم كراماريتش بتسجيله هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وحذا أوغسبورغ حذو فرايبورغ وهرتا برلين وهوفنهايم وعاد بفوز ثمين خارج أرضخ بتغلبه على مضيفه أونيون برلين 3-1.

وكان أوغسبورغ البادئ بالتسجيل عبر السويسري روبن فارغاس بضربة رأسية اثر تمريرة من رافايل فرامبرغر (41)، وأدرك صاحب الأرض التعادل بواسطة ماريوش بولتر بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من كريستوفر لنتس (75).

وضرب الضيوف بقوة في الدقائق الاخيرة وسجلوا هدفين عبر النمسوي ميكايل غريغوريتش (82) وأندريه هان (89).

وكاد أرمينيا بيليفيلد يدشن عودته إلى دوري الأضواء بفوز ثمين على مضيفه إينتراخت فرانكفورت، لكنه سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1.

وتقدم أرمينيا بيليفيلد عبر البينيني الأصل سيبيو سوكو بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من الفنزويلي سيرخيو كوردوفا (51)، وأدرك البرتغالي أندريه سيلفا التعادل بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من الهولندي باس دوست (62).

وتقام لاحقا قمة بوروسيا دورتموند الوصيف مع بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع.

وكان بايرن ميونيخ السهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز تاريخي على ضيفه شالكه 8-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي لايبزيغ مع ماينتس، وفولفسبورغ مع باير ليفركوزن.

© 2020 AFP