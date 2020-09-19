بطولة انكلترا: إيفرتون في الصدارة موقتا وثلاثية لكالفيرت-لوين في مرمى وست بروميتش

أليكس ليفيزي تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم إيفرتون دومينيك كالفيرت-لوين يحتفل بثلاثيته في مرمى وست بروميتش ألبيون على ملعب "غوديسون بارك" في ليفربول، في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 19 أيلول/سبتمبر 2020

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ليفربول (أ ف ب)

أكرم إيفرتون وفادة ضيفه وست بروميتش ألبيون المنقوص عدديا بفوزه عليه بنتيجة 5-2 وتصدر موقتا ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في افتتاح مباريات المرحلة الثانية السبت.

وتألق في صفوف صاحب الارض المهاجم دومينيك كالفيرت-لوين صاحب ثلاثية في الدقائق 31 و62 و66 والمتصدر الجديد لترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف، والكولومبي خاميس رودريغيز (45) ومايكل كين(54)، مقابل غرادي دينغانا (10) والبرازيلي ماتيوس بيريرا (47) لوست بروميتش الذي خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد كيران غيبس أواخر الأول.

وهو الفوزالثاني تواليا لإيفرتون بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مرحلتين بعد فوزه في الاولى على توتنهام 1-صفر بفضل كالفيرت-لوين، ليتصدر الدوري موقتا برصيد ست نقاط بانتظار اقامة باقي مباريات هذه المرحلة.

سعى إيفرتون على ملعب "غوديسون بارك" للبناء على فوزه الاول بمواجهة وست بروميتش الجريح بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام ليستر سيتي في افتتاح الدوري، وخاض مباراته الثانية تواليا بمشاركة الثلاثي الجديد رودريغيز (قادم من ريال مدريد الإسباني) والبرازيلي ألن (من نابولي الإيطالي) والفرنسي عبدالله دوكوري (من واتفورد).

سجل وست بروميتش هدفه الاول من مجهود فردي من المهاجم ابن الـ 22 عاما دينغانا المنطلق من منطقة فريقه فتوغل منفردا واستفاد من هشاشة دفاع إيفرتون ليسدد كرة من خارج المنطقة باغتت الحارس جوردان بيكفورد في زاوية صعبة (10). وحرم القائم الفريق الضيف من اضافة الهدف الثاني بعد ترويض رائع للكرة وتسديدة قوية من جايك ليفرمور (22).

وعادل صاحب الارض إثر تمريرة عرضية من الايرلندي سياموس كوليمان وارتقاء من البرازيلي ريشارليسون لتصطدم الكرة برأس أحد مدافعي وست بروميتش وتتجه نحو كالفيرت-لوين الذي تابعها بكعب قدمه في الشباك (33)، ليحتكم حكم المباراة إلى تقنية الفيديو "في آيه آر" لتأكيد الهدف بعد اشارة حكم التماس إلى حالة التسلل.

وقبل نهاية الشوط الاول بلحظات سجل رودريغيز هدف الاسبقية لإيفرتون من تسديدة في زاوية بعيدة (45)، مفتتحا رصيده التهديفي في مباراته الثانية.

وزادت محن ألبيون بعدما طرد الحكم غيبس بالبطاقة الحمراء بعد ضربه رودريغيز على وجهه، كردة فعل على دفعة خفيفة من الاخير في الدقيقة 45، ليعود الحكم ويطرد مدربه الكرواتي سلافين بيليتش بعد مشادة كلامية بينهما فور إنتهاء الشوط الاول.

استهل الضيف الشوط الثاني بقوة، فنجح في تعديل الكفة والعودة إلى أجواء اللقاء بتسديدة من ركلة حرة من البرازيلي ماتيوس بيريرا استقرت في زاوية صعبة على بيكفورد (48).

واستفاد إيفرتون لزيادة غلته من ركلة ثابتة ومن دربكة داخل منطقة وست بروميتش ورأسية لريشارليسون صدها الحارس سام جونستون، وتابعها قلب الدفاع مايكل كين في الشباك (54)، ليضيف كالفيرت-لوين الهدفين الرابع بعدما انقضى ارضا على تمريرة عرضية من ريشارليسون وحولها إلى الشباك (62)، والخامس بعد تمريرة من رودريغيز ورأسية من وسط المنطقة (66)، قبل أن يغادر صاحب الثلاثية الملعب لصالح المهاجم النيجيري أليكس إيوبي في الدقيقة 71.

بور-د ح

© 2020 AFP