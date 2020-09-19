بطولة انكلترا: توتنهام يعلن تعاقده مع بايل وريغيلون

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لندن (أ ف ب)

أعلن توتنهام الانكليزي لكرة القدم السبت عن صفقة مزدوجة من ريال مدريد الاسباني تتمثل بالتعاقد مع جناحه السابق الويلزي غاريث بايل على سبيل الاعارة ومع الظهير الايسر الاسباني سيرخيو ريغيلون لمدة خمس سنوات.

ولم يخض بايل في صفوف ريال مدريد سوى مباراة واحدة بعد استئناف الدوري في حزيران/يونيو الماضي وسيعود الى ناديه السابق الذي دافع عن الوانه من 2007 الى 2013 قبل الانتقال الى العاصمة الاسبانية مقابل صفقة بلغت 100 مليون يورو حيث فاز مع ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا أربع مرات (2014 و2016 و2017 و2018) ومثلها مونديال الأندية (2014 و2016 و2017 و2018) والكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات (2014 و2016 و2017) وبطولة اسبانيا مرتين (2017 و2020) وكأس إسبانيا مرة واحدة (2014) والكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة (2017).

بيد ان الويلزي لم يكن ضمن مخططات مدرب الملكي الفرنسي زين الدين زيدان الذي حاول التخلي عنه مطلع الموسم الماضي الى احد اندية الدوري الصيني لكن الصفقة الغيت في اللحظة الاخيرة.

اما ريغيلون فلعب على سبيل الاعارة من ريال مدريد في صفوف اشبيلية وساهم باحرازه الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) وقد وقع عقدا حتى 2025 مقابل 35 مليون يورو.

وكان ريغيلون الثالث في الترتيب في مركزه في ريال مدريد بعد البرازيلي مارسيلو والفرنسي فيرلان مندي. وسبق لنادي شمال لندن ان حصل على خدمات لاعب الوسط الدنماركي بيار اميل هويبرغ من ساوثمبتون والظهير الايمن مات دوهيرتي من ولفرهامبتون.

ولم تكن بداية توتنهام مشجعة في مستهل مشواره في الدوري الانكليزي لموسم 2020-2021 لانه سقط على ارضه امام ايفرتون صفر-1 الاحد.

© 2020 AFP