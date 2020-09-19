بطولة انكلترا: غياب اغويرو قد يستمر شهرين اضافيين (غوارديولا)

مارتن ريكيت POOL/ا ف ب

مهاجم مانشستر سيتي الارجنتيني سيرخيو اغويرو خلال اصابته في مباراة بيرنلي في الدوري الانكليزي الممتاز. 22 حزيران/يونيو 2020

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لندن (أ ف ب)

كشف مدرب مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم، الإسباني جوسيب غوارديولا ان غياب هداف فريقه الدولي الارجنتيني سيرخيو أغويرو قد يستمر لشهرين اضافيين.

وكان اغويرو خضع لعملية جراحية في الركبة في حزيران/يونيو الماضي على امل ان يكون جاهزا للعودة الى الملاعب في الادوار المتقدمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا قبل ان يكشف المدرب الكاتالوني عن الفترة الاضافية التي سيغيب فيها عن الملعب بقوله "كنا ندرك بأن الاصابة صعبة. سيكون جاهزا في غضون شهر او شهرين".

واضاف "يتعين عليه العودة الى الملاعب واستعادة لياقته البدنية. لقد غاب سيرخيو لفترة طويلة عن الملاعب وهو ليس لاعبا يستعيد عافيته بسرعة".

ويفتتح مانشستر سيتي موسمه في الدوري الانكليزي الممتاز الاثنين خارج ملعبه ضد ولفرهامبتون وسيكون الاعتماد في الخط الامامي على الثلاثي البرازيلي غابريال جيزوس ورحيم ستيرلينغ والبرتغالي برناردو سيلفا.

© 2020 AFP