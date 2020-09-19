بطولة فرنسا: لنس يلحق بسانت إتيان إلى الصدارة موقتا

فرانسوا لو بريستي ا ف ب/ا ف ب

لاعب لنس الدولي الكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى بوردو (2-1) في الدوري الفرنسي في 19 أيلول/سبتمبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

لحق لنس العائد حديثا الى دوري الاضواء بسانت إتيان إلى الصدارة مؤقتا بفوزه الثمين على ضيفه بوردو 2-1 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان لنس في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين للكاميروني إنياسيوس غاناغو بتسديدة من زاوية صعبة من داخل المنطقة (47) والكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا (59 من ركلة جزاء) طرد على اثرها مدافع بوردو بول بايس لتسببه بركلة الجزاء اثر عرقلته غاناغو داخل المنطقة، لكن الضيوف فرضوا الاثارة في الدقائق الاخيرة بعدما قلصوا الفارق عبر النيجيري صامويل كالو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من الجزائري الأصل ياسين عدلي.

وواصل لنس صحوته منذ خسارته أمام مضيفه نيس 2-1 في المرحلة الاولى فحقق ثلاثة انتصارات متتالية على ضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب 1-صفر ومضيفه لوريان 3-2 وبوردو، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط بفارق الأهداف خلف سانت إتيان الذي يحل ضيفا على نانت الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني بوردو بخسارته الاولى هذا الموسم بعد فوز تعادلين فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الحادي عشر.

ويلعب لاحقا رين مع موناكو.

ويلعب الأحد أيضا نيس مع باريس سان جرمان، وبريست مع لوريان، وستراسبورغ مع ديجون، ومونبلييه مع انجيه، ومتز مع رينس، ومرسيليا مع ليل.

© 2020 AFP