دورة روما: ديوكوفيتش وهاليب الى نصف النهائي

Riccardo Antimiani POOL/ا ف ب

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روما (أ ف ب)

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا الدور نصف النهائي من دورة روما لكرة المضرب احدى دورات الماسترز للالف نقطة، للمرة الحادية عشرة في مسيرته بفوزه الصعب على الالماني دومينيك كوبفر 6-3 و4-6 و6-3 السبت.

ويبدو ان الصربي الفائز باللقب في العاصمة الايطالية اربع مرات ووصيف العام الماضي، في حاجة الى مزيد من المباريات للتأقلم مع الدورات التي تقام على ملاعب ترابية قبل اسبوع من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس علما بانه استبعد من بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز لضربه كرة احدى حكمات الخطوط عن غير قصد بكرة عقب خسارته شوطا في المجموعة الاولى من مباراته ضد الاسباني كارينو بوستا.

وخسر ديوكوفيتش ارساله اربع مرات امام منافسه الالماني المغمور المصنف 97 عالميا ولم يتمكن من فرض ايقاعه كالمعتاد فأمضى اكثر من ساعتين على ارضية الملعب لتخطيه.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور التالي مع النروجي كاسبر رود الذي واصل مفاجآته في الدورة بتغلبه على الايطالي ماتيو بيريتيني الرابع 4-6 و6-3 و7-6 (7-5).

وكان رود أطاح بالروسي كارن خاتشانوف الحادي عشر من الدور الاول، قبل أن يتغلب على الكرواتي مارين سيليتش في ثمن النهائي.

ويلتقي الاسباني رافايل نادال حامل اللقب الموسمين الماضيين وتالرقم القياسي في الدورة (9 مرات) مع الارجنتيني دييغو شفارتسمان لاحقا مساء اليوم.

ولدى السيدات، تأهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى إلى نصف النهائي ايضا بعد انسحاب منافستها الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا بسبب الاصابة خلال المواجهة بينهما.

وسيطرت الرومانية على اللقاء وحسمت المجموعة الاولى لصالحها 6-2 وتقدمت بالثانية 2-صفر في 45 دقيقة، حين اشارت بوتينتسيفا (المصنفة 30) التي وصلت الى ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية في نسختها الاخيرة إلى رغبتها بالانسحاب بسبب اصابة في اسفل الظهر.

وهو الفوز الـ 12 لهاليب تواليا في سلسلة بدأتها، قبل قرار تجميد المنافسات من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بلقب في دورة دبي في شباط/فبراير الماضي وأكملتها بعد استئناف البطولات بلقب في دورة براغ التشيكية في آب/أغسطس الماضي، إلى فوزها بثلاث مباريات في روما هذا الاسبوع.

ووصلت هاليب التي تطمح إلى فك النحس الذي يلازمها في دورة روما حيث خسرت نهائي 2017 و2018 (كلاهما امام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا) الى المربع الذهبي للمرة الخامسة على الارض الإيطالية.

واختارت المصنفة رقم واحد عدم المشاركة في الدورات المقامة على ملاعب صلبة وبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية من أجل التحضير لبطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق الاسبوع المقبل.

وضربت هاليب في نصف النهائي الاحد، موعدا مع الفائزة من مباراة البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا (14 عالميا) وصيفة فلاشينغ ميدوز الاسبوع الفائت والاسبانية غاربيني موغوروسا (17).

© 2020 AFP