دورة روما: هاليب إلى نصف النهائي بانسحاب بوتينتسيفا

أنجلو كارشوني تصوير مشترك/ا ف ب

الرومانية سيمونا هاليب تصد كرة منافستها الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا في المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي لدورة روما لكرة المضرب، في 19 أيلول/سبتمبر 2020

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روما (أ ف ب)

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى إلى نصف نهائي دورة روما للماسترز الف نقطة بعد انسحاب منافستها الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا بسبب الاصابة من المباراة التي جمعتهما في ربع النهائي السبت.

سيطرت الرومانية على اللقاء وحسمت المجموعة الاولى لصالحها 6-2 وتقدمت بالثانية 2-صفر في 45 دقيقة، حين اشارت بوتينتسيفا (المصنفة 30) التي وصلت الى ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية في نسختها الاخيرة إلى رغبتها بالانسحاب بسبب اصابة في اسفل الظهر.

وهو الفوز الـ 12 لهاليب تواليا في سلسلة بدأتها، قبل قرار تجميد المنافسات من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بلقب في دورة دبي في شباط/فبراير الماضي وأكملتها بعد استئناف البطولات بلقب في دورة براغ التشيكية في آب/أغسطس الماضي، إلى فوزها بثلاث مباريات في روما هذا الاسبوع.

ووصلت هاليب التي تطمح إلى فك النحس الذي يلازمها في دورة روما حيث خسرت نهائي 2017 و2018 (كلاهما امام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا) الى المربع الذهبي للمرة الخامسة على الارض الإيطالية.

واختارت المصنفة رقم واحد عدم المشاركة في الدورات المقامة على ملاعب صلبة وبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية من أجل التحضير لبطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق الاسبوع المقبل.

وضربت هيليب في نصف النهائي الاحد، موعدا مع الفائزة من مباراة البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا (14 عالميا) وصيفة فلاشينغ ميدوز الاسبوع الفائت والاسبانية غاربيني موغوروسا (17).

© 2020 AFP