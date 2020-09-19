سلطات جنوب أفريقيا تنفي وجود مؤامرة إيرانية مزعومة لاغتيال السفيرة الأمريكية في بريتوريا

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قال المتحدث باسم وكالة أمن الدولة في جنوب أفريقيا مافا سكوت الجمعة إن سلطات بلاده لم تجد أي دليل يدعم المزاعم الأمريكية بأن إيران تخطط لاغتيال سفيرة واشنطن في بريتوريا نظرا لعدم كفاية المعلومات المقدمة حاليا في هذا الملف. وكانت إيران قد وصفت هذه المزاعم بأنها "معلومات كاذبة ولا أساس لها" وتهدف "لخلق مناخ معادٍ لإيران على الساحة الدولية".

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أكّدت وكالة أمن الدولة في جنوب إفريقيا الجمعة أنّها لم تجد أي دليل على أن إيران كانت تخطط لاغتيال السفيرة الأمريكية في بريتوريا.

وكان موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي نقل عن مسؤولَيْن أمريكيَّين لم يكشف عن هويتهما قولهما إنّ أجهزة الاستخبارات تعتقد أنّ الحكومة الإيرانية تخطّط لاغتيال سفيرة الولايات المتّحدة في جنوب أفريقيا لانا ماركس المقربة من الرئيس دونالد ترامب.

وأشار التقرير الى أنّ الخطة كانت تستهدف اغتيالها قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. وأضاف أن مثل هذه المؤامرة كانت ستبدو ردا انتقاميا على قرار ترامب قتل قاسم سليماني، الجنرال الإيراني النافذ.

وقال المتحدث باسم وكالة أمن الدولة مافا سكوت في بيان "في الوقت الحالي، المعلومات المقدمة ليست كافية لدعم مزاعم وجود تهديد حقيقي ضد سفيرة الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا". وأضاف "يتم التعامل مع المؤامرات لاغتيال الدبلوماسيين بطريقة جدية للغاية وقد تمت طمأنة سعادة السفيرة ماركس بالتزامنا في هذا الصدد".

والاثنين، اعتبرت الخارجية الإيرانية أنّ ما أورده الموقع الإخباري الأمريكي مجرّد "معلومات كاذبة" و"لا أساس لها". واعتبر المتحدث باسمها أنّ هذه المعلومات ليست سوى "أساليب متكرّرة ومثيرة للغثيان لخلق مناخ معادٍ لإيران على الساحة الدولية".

والعلاقات بين واشنطن وطهران متوترة منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ثم تدهورت في شكل حاد منذ انسحاب ترامب الأحادي من الاتفاق النووي الدولي التاريخي مع إيران في أيار/مايو 2018 قبل أن يعيد فرض عقوبات صارمة.

وقالت وكالة أمن الدولة في جنوب إفريقيا إنّ المسؤولين طلبوا معلومات إضافية من الحكومة الأمريكية وحضّوا "الجميع على التزام الهدوء".

فرانس24/ أ ف ب

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