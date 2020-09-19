طواف فرنسا: بوغاتشار يفوز بالمرحلة 20 وينتزع القميص الاصفر

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بلانشيه-لي-مين (فرنسا) (أ ف ب)

ضرب الدراج السلوفيني تاداي بوغاتشار ضربة ملعم في المرحلة العشرين قبل الأخيرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية عندما أحرز المركز الأول وانتزع القميص الأصفر معبدا الطريق نحو تتويجه باللقب عشية ختام المنافسات.

ونجح دراج فريق الإمارات، في حسم المرحلة العشرين التي كانت ضد الساعة على مسافة 36,2 كلم بزمن 55 دقيقة و55 ثانية بمعدل سرعة وسطي 39,5 كلم/ساعة متوفقا بفارق دقيقة و21 ثانية على الهولندي طوم دومولين والأسترالي ريتشي بورتي، وبفارق دقيقة و31 ثانية أمام البلجيكي فوت فان أيرت.

وحل مواطنه بريموز روغليتش متصدر الترتيب العام منذ المرحلة التاسعة خامسا بفارق دقيقة و56 ثانية، فتراجع إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 59 ثانية عن مواطنه الذي كان يتخلف عنه بفارق 57 دقيقة قبل مرحلة اليوم.

وفي حال تتويجه باللقب غدا سيكون بروغاتشار الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثاني والعشرين الإثنين، أصغر فائز بالطواف منذ الحرب العالمية.

ولم يسبق أن شهد السباق مثل هذا التحول في الصدارة منذ عام 1989 عندما جرد الاميركي غريغ ليموند الفرنسي لوران فينيون من القميص الاصفر في المرحلة الاخيرة في باريس وتوج بلقبه الثاني بعد الاول عام 1986 وأضاف الثالث عام 1990.

وقال بوغاتشار الذي بات مرشحا بقوة لحسم اللقب في المرحلة الاخيرة التي تكون شكلية اكثر منها تنافسية "أنا في حلم، لا أعرف ماذا أقول. لقد حلمنا بهذا منذ البداية ونجحنا. إنه أمر لا يصدق. كان حلمي مجرد المشاركة في طواف فرنسا واليوم فزت به خلال المرحلة الأخيرة. أجرينا استطلاعا على مسار المرحلة وعرفت كل منعطف وكل مكان يجب أن أرفع فيه من سرعتي. سمعت مديري عبر الراديو فقط في الجزء الأول من المرحلة، ثم لم أستطع سماع أي شيء خلال الصعود بسبب ضوضاء الجماهير. لكنني كنت أعرف جيدا هذا الجزء الخاص بالصعود جيدا لذلك ذهبت إلى النهاية".

ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في المرحلة العشرين قبل الاخيرة:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 55,55 دقيقة

2- الهولندي طوم دومولين ش بفارق 1,21 دقيقة

3- الأسترالي ريتشي بورتي بفارق 1,21 د

4- البلجيكي فوت فان آيرت بفارق 1,31 د

5- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 1,56 د

- الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 84:26,33 ساعة

2- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 59 ثانية

3- الاسترالي ريتشي بورت بفارق 3:30 دقائق

4- الاسباني ميكل لاندا بفارق 5:58 د

5- الاسباني أنريك ماس بفارق 6:07 د

© 2020 AFP