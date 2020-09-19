كرة القدم: الزمالك يخسر أمام أسوان ويهدي غريمه الأهلي اللقب 42 له في الدوري المصري

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توج فرق النادي الأهلي المصري لكرة القدم باللقب الثاني والأربعين له في بطولة الدوري المحلي إثر خسارة منافسه التقليدي نادي الزمالك أمام نادي أسوان المتواضع الذي يحتل المركز التاسع. ويتبقى للأهلي سبع مباريات قبل انتهاء البطولة بينما يتبقى للزمالك ست فقط. ومع أن الزمالك قادر على اللحاق بالأهلي حسابيا إلا أنه سيخصم منه ثلاث نقاط بعد انتهاء البطولة لانسحابه من مباراته مع الأهلي في مواجهات الدور الأول.

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قدم نادي الزمالك المصري لقب بطولة الدوري المحلي لكرة القدم رقم 42 لغريمه التقليدي الأهلي على طبق من فضة وللموسم الخامس تواليا قبل سبع مراحل من النهاية، بخسارته أمام مضيفه أسوان بهدف نظيف الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق 17 نقطة عن الزمالك الثاني، حيث يتبقى للأول سبع مباريات مقابل ست للثاني. وباتت مباراة الأهلي أمام ضيفه مصر المقاصة السبت احتفالية بالفوز باللقب.

ورغم أن الزمالك لا يزال قادرا على اللحاق بغريمه حسابيا، إلا أنه سيحسم ثلاث نقاط منه مع نهاية الموسم بعد انسحابه من مواجهة الأهلي في مرحلة الذهاب بسبب اعتراضه على ضغط المباريات.

وسجل هدف فوز أسوان إبراهيم جلال (45+2)، وهو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين، رافعا رصيد فريقه إلى 34 نقطة في المركز التاسع.

شوط أول متوسط فنيا سادت الزمالك أغلب فتراته وإن غابت الفاعلية الهجومية على مرمى أسوان الذي تراجع لاعبوه للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

كادت الدقيقة الأولى تعلن عن هدف أول لأصحاب الأرض، بعدما سدد هيثم الفيل الكرة البينية خلف دفاع الزمالك أبعدها محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك.

وكان واضحا تأثر الزمالك بغياب عناصره الأساسية بسبب الإصابة أبرزهم التونسي فرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم "أوباما" والمغربي أشرف بن شرقي، ومحمد أبو ناجم للإيقاف، إضافة إلى الرحيل المفاجىء للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إلى التعاون السعودي.

أرسل هيثم الفيل كرة طويلة من هجمة مرتدة حولها إبراهيم جلال رأسيه من فوق جنش محرزا الهدف الوحيد في المباراة (45+2).

حاول الزمالك إدراك التعادل عبر مصطفى محمد برأسية قوية أبعدها مسعد عوض من على خط المرمى (47) ورد محمد طارق أبو العز بتسديدة قوية (54) أبعدها جنش بصعوبة.

دفع طارق يحيي المدير الفني المؤقت للزمالك بعدة تغييرات هجومية أملا في تعديل النتيجة، حيث مرت رأسية مصطفى محمد بجوار القائم الأيمن (88)، وكادت رأسية البديل كريم بامبو تسكن الشباك (90).

فرانس24/ أ ف ب

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