أول اتصال بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني الجديد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) في صورة مركبة يظهر فيها أيضا رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوغا.

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واشنطن (أ ف ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهدي سوغا الاحد متانة تحالفهما و"رؤيتهما المشتركة لمنطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادىء"، وذلك خلال أول اتصال هاتفي بينهما، كما أعلن البيت الابيض.

وكان البرلمان الياباني انتخب الاربعاء يوشيهدي سوغا (71 عاما) رئيسا جديدا للوزراء خلفا لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية.

وأفاد البيت الأبيض أن ترامب هنأ خلال الاتصال الهاتفي رئيس الوزراء الجديد بانتخابه لهذا المنصب.

وقالت الرئاسة الأميركية إن ترامب وسوغا "بحثا أهمية الحفاظ على رؤية مشتركة لمنطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادىء".

وهذه المنطقة تخضع لنفوذ متزايد من الصين التي لديها خلافات حول الأراضي مع عدد من الدول المجاورة في بحر الصين الجنوبي.

وتعهد ترامب وسوغا أيضا "تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان والعمل معا من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي".

وبعد الاتصال الهاتفي قال سوغا للصحافيين إنه أبلغ ترامب بان التحالف مع واشنطن "يشكل حجز الزاوية للسلام والاستقرار في المنطقة" كما أفادت وكالة كيودو للانباء.

وخلال مكالمتهما التي استغرقت 25 دقيقة، بحث ترامب وسوغا أيضا الوضع في كوريا الشمالية. وطلب سوغا من الرئيس الاميركي دعما للدفع في اتجاه عودة رعايا يابانيين خطفوا من قبل كوريا الشمالية في السبعينيات والثمانينات كما أفادت كيودو.

© 2020 AFP