إيران تدين تحركات واشنطن "المتهورة" وتدعو العالم لتوحيد صفوفه في مواجهة الإدارة الأمريكية

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حثت إيران على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها الأحد في مؤتمر صحفي دول العالم على التكاتف في وجه تحركات الولايات المتحدة "المتهورة" ضدها. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت مساء السبت إعادة تفعيل العقوبات الأممية بحق الجمهورية الإسلامية ودخولها حيز التنفيذ وتوعدت الدول غير الملتزمة "بعواقب" إذا انتهكت هذه العقوبات.

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في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الخارجية الإيرانية الأحد، دعت طهران دول العالم إلى توحيد صفوفها في مواجهة تحركات الولايات المتحدة "المتهورة"، بعدما أعلنت واشنطن من طرف واحد إعادة تفعيل العقوبات الأممية على الجمهورية الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده خلال المؤتمر في طهران "نتوقع من المجتمع الدولي وجميع دول العالم الوقوف ضد هذه التحركات المتهورة من قبل النظام في البيت الأبيض والتحدث بصوت واحد". وتابع "يقول العالم بأسره إن شيئا لم يتغير"، مضيفا أن العقوبات مطبقة في "عالم" وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "الخيالي" فحسب.

مداخلة علي الباشا مراسل فرانس24 في طهران 02:38

وحذرت الولايات المتحدة من "عواقب" عدم التزام أي دولة بالعقوبات على الرغم من أنها الوحيدة التي ترى أنها دخلت حيز التنفيذ.

وأضاف خطيب زاده "هناك كثير من اللغط حيال لا شيء وأعتقد أن هذه الأيام والساعات هي الأكثر مرارة بالنسبة للولايات المتحدة". كما وصف واشنطن "بالمعزولة" وأن ما تفعله الولايات المتحدة هو تمرد وذلك بقوله إن بلاده تدعوها "للعودة إلى المجتمع الدولي والتزاماتها والتوقف عن التمرد وبالتالي، فسيتقبلكم العالم". واتهم الولايات المتحدة بالوقوف "على الجانب الخطأ من التاريخ".

وبحسب بومبيو، دخلت العقوبات الأممية حيز التنفيذ مجددا اعتبارا من الأحد.

وتستند واشنطن بذلك الى آلية "سناب باك" بموجب الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني والتي تتيح بحسب الولايات المتحدة لأي دولة موقعة على الاتفاق إعادة تفعيل هذه العقوبات في حال إخلال طهران بالتزاماتها بموجب الاتفاق الموقع عام 2015.

فرانس24/ أ ف ب

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