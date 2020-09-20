الدوري الأميركي للمحترفين: بوسطن يقلص الفارق إلى 1-2 مع ميامي في نهائي الشرقية

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أورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

قلّص بوسطن سلتيكس الفارق في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية مع ميامي هيت إلى 1-2 بفوزه عليه السبت 117-106 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، المقامة مبارياته الاقصائية في فقاعة أورلاندو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء رد فعل بوسطن قويا بعد خسارته مباراتين، فظهر أكثر شراسة وتماسكا هذه المرة، مع نجميه جايسون تايتوم وجايلن براون.

وبعد تقدمه طوال المباراة بفوارق كبيرة، أحبط الفريق الاخضر جميع محاولات هيت للعودة إلى النتيجة.

وأنزل أبناء ولاية فلوريدا الفارق إلى خمس نقاط قبل ستين ثانية على نهاية الوقت، بعدما وصل إلى 15 نقطة قبلها بثلاث دقائق و19 نقطة مطلع الربع الأخير.

ولحسن حظه، حصل ماركوس سمارت على عدة اخطاء تحت السلة، وسجل ثماني رميات حرة رافعا رصيده إلى عشرين نقطة.

قال براون صاحب 26 نقطة و7 متابعات "تعيّن علينا أن نكون أكثر شراسة، وأن نبقى كذلك على مدى 48 دقيقة، وهذا ما قمنا به. ولعبنا أفضل أيضا".

وسجل أربعة من لاعبي بوسطن عشرين نقطة أو أكثر هم براون (26)، تايتوم (25 نقطة و14 متابعة و8 تمريرات حاسمة)، كيمبا ووكر (21) وسمارت (20).

في الطرف المقابل، سجل بام أديبايو 27 نقطة و16 متابعة، البديل تايلر هيرو 22 نقطة بينها أربع ثلاثيات واكتفى نجمه جيمي باتلر بـ17 نقطة.

© 2020 AFP