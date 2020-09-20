الدوري الإنكليزي: غاريث بيل يعود إلى ناديه السابق توتنهام بعد سبع سنوات في صفوف ريال مدريد

غاريث بيل إثر فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في كييف أمام ليفربول حيث سجل هدفين، 26 مايو/أيار 2020.

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي السبت تعاقده على سبيل الإعارة مع لاعبه السابق، الويلزي غاريث بيل، قادما من ريال مدريد حيث خاض سبعة مواسم وفاز خلالها بعدة ألقاب بينها دوري أبطال أوروبا أربع مرات. وذكرت تقارير أن توتنهام سيدفع 20 مليون جنيه إسترليني (25,8 مليون دولار) في مجموع أجر واستعارة اللاعب. وسجل بيل 105 أهداف في 251 مباراة مع النادي الملكي.

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أعلن توتنهام هوتسبيرز اللندني السبت استعادة لاعبه السابق غاريث بيل من ريال مدريد على سبيل الإعارة بعدما قضى سبع سنوات في صفوف النادي الملكي. وسافر اللاعب البالغ عمره 31 عاما إلى لندن في الطائرة الخاصة لرئيس توتنهام دانييل ليفيي الجمعة إلى جانب سيرجيو ريغيلون الظهير الأيسر لريال قبل إتمام انتقاله.

ويعود بيل إلى ناديه بعقد إعارة لموسم واحد. وذكرت تقارير أن توتنهام سيدفع 20 مليون جنيه إسترليني (25,8 مليون دولار) في مجموع أجر واستعارة اللاعب. وقال "هذا فريق استثنائي بالنسبة لي. هذا المكان الذي كتبت فيه اسمي. من المذهل أن أعود والآن أتمنى استعادة لياقة المباريات ومساعدة الفريق وأتمنى الفوز بالألقاب".

وكتب توتنهام في بيان إن بيل من المرجح أن يكون جاهزا للعب بعد فترة التوقف لخوض مباريات دولية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول. وسيرتدي رقم 9.

وتأتي صفقة بيل بعد سبع سنوات من انتقاله من توتنهام إلى ريال مدريد في صفقة قياسية آنذاك مقابل 100 مليون يورو.

وانضم بيل إلى توتنهام في أول مرة قادما من ساوثامبتون كظهير أيسر في 2007 لكنه سجل 56 هدفا في 203 مباريات. ولم يكن من نجوم توتنهام حتى تألق تحت قيادة مدربه السابق هاري ريدناب وتحول في البداية إلى ظهير أيسر هجومي قبل أن يتحول إلى مهاجم أو جناح.

وفي موسمه الأخير مع توتنهام سجل بيل 21 هدفا في 33 مباراة، ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز عام 2013.

وبعد الانتقال إلى ريال، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي آنذاك، أصبح من أهم عناصر التشكيلة التي تضم كريستيانو رونالدو وزميله السابق في توتنهام لوكا مودريتش. وتوج بيل بلقب دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع ريال مدريد كما كان ضمن تشكيلة العملاق الإسباني في الفوز بالدوري المحلي مرتين.

وسجل بيل 105 أهداف في 251 مباراة مع ريال لكن علاقته توترت بالمدرب زين الدين زيدان وقضى أسوأ مواسمه في 2019-2020 حيث اكتفى بثلاثة أهداف فقط في كل المسابقات.

فرانس24/ أ ف ب

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