السعودية تعلن إصابة خمسة مدنيين بهجوم اتهمت المتمردين اليمنيين بشنه

محمد حويس ا ف ب/ارشيف

يمنيون يحملون رشاشات كلاشينكوف خلال اجتماع قبلي في 21 أيلول/سبتمبر 2019 في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون

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الرياض (أ ف ب)

أصيب خمسة مدنيين بجروح في قرية بمنطقة جازان الحدودية جنوب السعودية في هجوم اتهمت المملكة المتمردين الحوثيين من اليمن المجاور بشنه، حسبما أفادت مديرية الدفاع المدني السعودي في بيان منتصف ليل السبت الأحد.

وقال الدفاع المدني إن المديرية تلقت بلاغا عن سقوط "مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان".

وأضاف انه نتج عن الهجوم "تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية وتضرر ثلاث مركبات مدنية وإصابة خمسة مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة".

ولم يعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن أي هجوم على جازان.

وكثف المتمردون هجماتهم ضد المملكة في الأشهر الأخيرة، مستهدفين بشكل أساسي المحافظات الجنوبية على طول الحدود الطويلة بين البلدين، وكذلك الرياض.

ويقول التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين منذ أكثر من خمس سنوات إنه اعترض غالبية الهجمات.

© 2020 AFP