المغني البريطاني ميكا يجمع مشاهير في حفل افتراضي "أحب بيروت" دعما لسكان المدينة المنكوبة

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أقام المغني البريطاني من أصول لبنانية حفل "آي لاف بيروت" (أحب بيروت) في "تياترو نيكوليني" وعرض عبر قناة ميكا الخاصة على شبكة "يوتيوب". خصصت عائدات الحفل لمساعدة المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي. كما نظمت حملة تبرعات على الإنترنت للغرض نفسه حيث تم جمع أكثر من 187 ألف جنيه إسترليني. وشارك في إحياء هذا الحفل أيضا مشاهير ككايلي مينوغ وسلمى حايك وفاني أردان.

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نظم المغني البريطاني ميكا المولود في لبنان مساء السبت حفلة غنائية افتراضية غنى فيها من توسكانا (إيطاليا) بمشاركة مشاهير أطلوا من دول أخرى، أبرزهم كايلي مينوغ وسلمى حايك وفاني أردان، دعما للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 آب/أغسطس الفائت.

وقد جمعت حملة تبرعات عبر الإنترنت نظمت في موازاتها أكثر من 187 ألف جنيه إسترليني (نحو 241 ألف دولار)، فيما لم تُعلَن بعد إيرادات بيع التذاكر.

وأقيمت الحفلة تحت عنوان "آي لاف بيروت" ("أحب بيروت") في "تياترو نيكوليني" واستمرت ساعة و40 دقيقة، وعرضت عبر قناة ميكا الخاصة على شبكة "يوتيوب".

وطعّم ميكا حفلته بضيوف ظهروا تباعا، كل من مكان وجوده في العالم. فالنجمة الأسترالية البريطانية كايلي مينوغ قدمت أغنية من لندن، والإيطالية لاورا باوزيني غنت من موقع الكولوسيوم الأثري في روما، فيما غنت الفرنسية لوان من أمام كاتدرائية القلب الأقدس في باريس. أما الأمريكي الكندي روفوس واينرايت فظهر من لوس أنجلس، يرافقه عازفان على آلتين شرقيتين من بيروت.

وحُدد سعر التذكرة بعشرة دولارات أو يوروهات أو جنيهات إسترلينية أو عشرة آلاف ليرة لبنانية.

وغرد ميكا على حسابه عبر "تويتر" "لا يزال من المبكر القول، ولكن الإحصاءات وعدد المشاهدات تبدو رائعة كليا. سنوافيكم بمزيد من المعلومات".

كذلك كانت مداخلات تضامن وإطلالات من مكسيكو للممثلة المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك ولمواطنتها دانا باولا، ومن باريس للممثلة الفرنسية فاني أردان. ومن بيروت الشاعرة والفنانة التشكيلية اللبنانية إيتيل عدنان. وشاركت أيضا فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية وفرقة "فانك أوف" الإيطالية.

ويعود ريع تذاكر الحفلة بالكامل "للمساعدة الإنسانية للمتضررين" من انفجار بيروت، وسيوزع بواسطة الصليب الأحمر اللبناني ومنظمة "سايف ذي تشيلدرن" في لبنان.

وأدى الانفجار في 4 آب/أغسطس الجاري إلى مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح وتشريد نحو 300 ألف من سكان بيروت ممن تضررت منازلهم ومؤسساتهم أو تدمرت.

وكان ميكا قد غنى للمرة الأولى في وسط بيروت عام 2008 بتنظيم من مهرجانات بيت الدين الدولية، ثم كانت له حفلتان في بعلبك عامي 2010 و2016.

فرانس24/ أ ف ب

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