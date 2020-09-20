الولايات المتحدة تتوعد منتهكي العقوبات الأممية المفروضة على إيران وتعلن دخولها حيز التنفيذ

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمقر وزارته في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 4 سبتمبر/ أيلول 2020.

رحب مساء السبت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدخول عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي تريد بلاده فرضها مجددا حيز التنفيذ صباح الأحد. وتوعد بومبيو الدول التي ستفشل في الالتزام بتطبيق قرار واشنطن "بعواقب" مهددا باستخدام سلطات الولايات المتحدة الداخلية لضمان فرض الالتزام بهذه العقوبات و"ضمان ألا تجني إيران مكاسب من هذا النشاط المحظور".

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت في بيان أصدرته وزارته أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ، محذرا من "عواقب" ما لم تلتزم الدول الأعضاء في الهيئة الدولية بتنفيذها.

وأعلن بومبيو قائلا "اليوم، ترحّب الولايات المتحدة بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبا التي ألغيت في السابق على جمهورية إيران الإسلامية". وأوضح أن العقوبات دخلت حيّز التنفيذ اعتبارا من الساعة 20,00 السبت بتوقيت واشنطن (الأحد 00,00 ت غ).

وأضاف بومبيو "إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتطبيق هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لفرض عواقب على الجهات التي تقف وراء هذه الإخفاقات وضمان ألا تجني إيران مكاسب من هذا النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة". وتعهّد بأن يتم الإعلان خلال أيام عن الإجراءات التي ستتخذ بحق "منتهكي" العقوبات.

فرانس24/ أ ف ب

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