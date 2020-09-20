بطولة ألمانيا: لايبزيغ يبدأ بقوة رغم خسارة سلاحه الأبرز

جون ماكدوغال ا ف ب

السويدي إميل فورسبرغ (يسار) يحتفل مع زميله الدنماركي يوسف بولسن خلال المباراة التي فاز بها فريقهما لايبزيغ على ضيفه ماينتس في الدوري الالماني لكرة القدم، لايبزيغ، شرق ألمانيا، في 20 أيلول/سبتمبر 2020

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برلين (أ ف ب)

بدأ لايبزيغ الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم بقوة رغم خسارة سلاحه الأبرز الهداف تيمو فيرنر لانتقاله الى تشلسي الإنكليزي، وذلك بفوزه الأحد على ضيفه ماينتس 3-1 في المرحلة الأولى.

وبعد أن لعب دورا أساسيا في إنهائه دوري الموسم الماضي في المركز الثالث، وقيادته الى مشاركة تاريخية في دوري أبطال أوروبا حيث بلغ الدور نصف النهائي في ثاني مشاركة فقط له في المسابقة القارية، غادر فيرنر لايبزيغ باحثا عن تجربة جديدة في الدوري الإنكليزي الممتاز ما دفع البعض الى توقع موسم صعب لفريق المدرب يوليان ناغلسمان.

لكن البداية كانت واعدة الأحد على أرضه أمام 8500 متفرج موزعين على المدرجات مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي لتجنب الاصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ هيمن لاعبو ناغلسمان تماما على اللقاء وسددوا على مرمى ضيفهم 23 مرة في طريقهم لفوز مستحق.

وحسم لايبزيغ فوزه الثالث تواليا على ماينتس الذي مني بهزيمتين مذلتين أمام منافسه في المواجهتين الماضيتين (صفر-8 وصفر-5)، في الشوط الأول بتقدمه بهدفين سجلهما السويدي إميل فورسبورغ والدنماركي يوسف بولسن، الأول من ركلة جزاء انتزعها الإسباني داني أولمو (17) والثاني بكرة رأسية (21).

وعاد ماينتس الى أجواء اللقاء في بداية الشوط الثاني بهدف للفرنسي جان-فيليب ماتيتا بعد كسره مصيدة التسلل (48)، لكن المالي أمادو هايدارا أحبط عزيمة الضيوف بإضافة هدف ثالث بعد تمريرة من فورسبرغ (51).

وتختتم المرحلة الأولى التي شهدت الجمعة فوزا كاسحا لبايرن ميونيخ حامل اللقب على شالكه بثمانية نظيفة، لاحقا بمباراة فولفسبورغ وضيفه باير ليفركوزن.

© 2020 AFP