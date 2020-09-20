بطولة إسبانيا: ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب مع سوسييداد

اندر خيينينا ا ف ب

المدافع دانيال كارفاخال لاعب ريال مدريد بعد نهاية المباراة امام ريال سوسييداد في الدوري الاسباني لكرة القدم في 20 ايلول/سبتمبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

استهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الاسباني لكرة القدم بتعادل سلبي مخيب مع مضيفه ريال سوسييداد ضمن منافسات المرحلة الثانية الاحد.

ولم يشارك فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في افتتاح الموسم الأسبوع الماضي نتيجة خوضه ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام مانشستر سيتي الإنكليزي في آب/أغسطس الماضي.

وتوج ريال بطلا للدوري للمرة 34 في تاريخه في تموز/يوليو الماضي ليطف اللقب من غريمه التقليدي برشلونة الذي احتكر اللقب لموسمين متتاليين.

وبدأ زيدان المباراة بمشاركة "حرسه" القديم الذي يعول عليه مرة جديدة لاسيما القائد الأبدي سيرخيو راموس والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والألماني طوني كروس والكرواتي لوكا مودريتش، اضافة الى النروجي الموهوب الشاب مارتين اوغارد امام فريقه السابق بعد ان عاد الى النادي الملكي بعد موسم اعارة مع سوسييداد.

ولم يجر زيدان أي تعاقد حتى الآن، لكنه تخلى عن صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز لإيفرتون الإنكليزي بعد أن لعب في الموسمين الماضيين مع بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة، فيما عاد الجناح الويلزي غاريث بايل لموسم اعارة الى ناديه السابق توتنهام الانكليزي الذي التحق به ايضا الظهير سيرخيو ريغيلون، والمدافع الايمن المغربي أشرف حكيمي لصالح إنتر ميلان الإيطالي بعدما كان معارا منذ تموز/يوليو 2018 لبوروسيا دورتموند الألماني.

وكان نادي العاصمة الاسبانية حقق اللقب الموسم الفائت بعد فوزه بعشر مباريات متتالية منذ عودة المنافسات إثر توقف لأشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وهدد بنزيمة هداف الفريق الموسم الماضي في الدوري (21 هدفا) اولا بتسديدة من خارج المنطقة استقرت بسهولة بين يدي الحارس اليكس ريميرو (14).

وأتيحت فرصة للقائد راموس عندما وصلته الكرة داخل المنطقة اثر ركلة ركنية، سددها بقوة ارتدت من المدافع آيين مونيوز، حيث طالب راموس بركلة جزاء للمسة يد على الاخير (36).

وأهدر بنزيمة فرصة هدف محقق عندما اقتنص البرازيلي فينيسيوس جونيور تشتيت خاطئ من ريميرو، فمرر كرة خالصة الى الفرنسي المتمركز في موقع جيد امام المرمى، الا انه حاول التمرير ولم يجد احدا (38).

أما أبرز فرص فريق المدرب ايمانويل ألغواسيل الذي اقصى النادي الملكي من ربع نهائي كأس اسبانيا الموسم الفائت، فأتت عن طريق السويدي ألكسندر أيزاك الذي سدد كرة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا برجله (43).

يذكر ان سوسييداد لا يزال في انتظار خوض المباراة النهائية لكأس الملك عن الموسم الفائت امام اتلتيك بلباو التي أرجئت بسبب الجائحة ولم يحدد بعد موعدها الجديد لرغبة الفريقين في خوض المباراة بحضور الجماهير.

وبدأ سوسييداد، الذي تمركز في المراكز المؤهلة لدوري الابطال بداية الموسم الفائت قبل ان ينهار بعد استئناف المنافسات في حزيران/يونيو ليكتفي بمركز سادس مؤهل للدوري الأوروبي، الشوط الثاني من حيث انهى الاول حيث وصلت الكرة الى أندر يارينيتشيا داخل المنطقة سددها بيسراه بجانب القائم (47).

وتصدى مينيرو لمحاولة بنزيمة القوية من خارج المنطقة (62).

وشهدت المباراة في الدقيقة 63 دخول المخضرم دافيد سيلفا الذي وصل الى النادي الباسكي من مانشستر سيتي الانكليزي لمدة عامين، في صفقة شكلت مفاجأة في سوق الانتقالات بعد ان كان انتقاله الى لاتسيو الايطالي شبه مؤكد.

واكتفى ريال بنقطة يتيمة على أن يبدأ كل من برشلونة واتلتيكو مدريد موسمهما الأحد 27 أيلول/سبتمبر الحالي حين يلتقي الأول مع ضيفه فياريال والثاني مع ضيفه غرناطة، بعد منحا قسطا من الراحة بعد وصولهما الى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

- غرناطة وبيتيس في الصدارة -

ارتقى غرناطة وريال بيتيس الى صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بعد فوز الاول على الافيس 2-1 والثاني على بلد الوليد 2-صفر.

ورفع كل من بيتيس وغرناطة رصيده الى ست نقاط من مباراتين، حيث استفادا من غياب العمالقة ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد واشبيلية عن المرحلة الاولى، حيث منحت الرابطة آخر ثلاثة قسطا من الراحة أطول لارتباطهم بالمسابقتين القاريتين في آب/أغسطس الفائت.

وسجل روبرتو سولدادو (7) والفنزويلي داروين ماكيس (79) هدفي غرناطة فيما سجل خوسيلو هدف الافيس.

وكان غرناطة تفوق 2-صفر على اتلتيك بلباو في المرحلة الاولى.

ومنح الفرنسي نبيل فقير (10 من ركلة جزاء) والبرتغالي ويليام كارفالو (18) الفوز لبيتيس الذي سبق وتفوق في المرحلة الافتتاحية بهدف نظيف على الافيس.

وفي مباراة اخرى بين وافدين جديدين الى دوري الاضواء، حصد قادش النقاط الثلاث الاولى له هذا الموسم بفوزه على مضيفه هويسكا بنتيجة 2-صفر.

وكان قادش العائد للمرة الاولى الى دوري النخبة منذ 14 عاما، سقط في مباراته الاولى في "لا ليغا" بهدفين نظيفين امام اوساسونا، فيما تعادل هويسكا الذي يخوض موسمه الثاني فقط في دوري الاضواء بعد 2018-2019 مع فياريال 1-1.

وسجل ألفارو نيغريدو (11) وخورخي بومبو (83) هدفي قادش.

© 2020 AFP