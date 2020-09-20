بطولة إسبانيا: غرناطة وبيتيس الى الصدارة

خورخي غيريرو ا ف ب

لاعبو غرناطة يحتفلون بهدف روبرتو سولدادو ضد الافيس في الدوري الاسباني لكرة القدم في 20 ايلول/سبتمبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

ارتقى غرناطة وريال بيتيس الى صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بعد فوز الاول على الافيس 2-1 والثاني على بلد الوليد 2-صفر ضمن المرحلة الثانية الاحد.

ورفع كل من بيتيس وغرناطة رصيده الى ست نقاط من مباراتين، حيث استفادا من غياب العمالقة ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة واتلتيكو مدريد واشبيلية عن المرحلة الاولى.

وسجل روبرتو سولدادو (7) والفنزويلي داروين ماكيس (79) هدفي غرناطة فيما سجل خوسيلو هدف الافيس.

وكان غرناطة تفوق 2-صفر على اتلتيك بلباو في المرحلة الاولى.

ومنح الفرنسي نبيل فقير (10 من ركلة جزاء) والبرتغالي ويليام كارفالو (18) الفوز لبيتيس الذي سبق وتفوق في المرحلة الافتتاحية بهدف نظيف على الافيس.

وفي مباراة اخرى بين وافدين جديدين الى دوري الاضواء، حصد قادش النقاط الثلاث الاولى له هذا الموسم بفوزه على مضيفه هويسكا بنتيجة 2-صفر.

وكان قادش العائد للمرة الاولى الى دوري النخبة منذ 14 عاما، سقط في مباراته الاولى في "لا ليغا" بهدفين نظيفين امام اوساسونا، فيما تعادل هويسكا الذي يخوض موسمه الثاني فقط في دوري الاضواء بعد 2018-2019 مع فياريال 1-1.

وسجل ألفارو نيغريدو (11) وخورخي بومبو (83) هدفي قادش.

ويلعب لاحقا حامل اللقب ريال مدريد مع ضيفه ريال سوسييداد فيما يستمر غياب الثلاثة الكبار الآخرين عن هذه المرحلة لارتباطهم بالمسابقتين القاريتين في آب/أغسطس الفائت حيث منحتهم الرابطة قسطا من الراحة.

© 2020 AFP