بطولة إنكلترا: سوبر هاتريك لسون يقود توتنهام إلى فوز كبير على ساوثمبتون

كاترين ايفيل تصوير مشترك/ا ف ب

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ساوثمبتون (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

دمّر الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين دفاعات مضيفه ساوثمبتون مسجلا اربعة أهداف "سوبر هاتريك"، ليقود توتنهام إلى الفوز 5-2 الاحد في المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

بعد 24 ساعة من استعادة توتنهام نجمه السابق الويلزي غاريث بايل من ريال مدريد الاسباني، قدم الكوري الجنوبي اداء رائعا اظهر ان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يملك الكثير ليقدمه هذا الموسم برغم خسارته الافتتاحية امام ضيفه ايفرتون صفر-1.

وعاد بايل معارا لموسم من الفريق الملكي بعد سبع سنوات امضاها في مدريد اثر انتقاله مقابل 109 ملايين دولار اميركي.

لكن الجناح السريع لن يكون جاهزا قبل منتصف تشرين الاول/اكتوبر لتعافيه من اصابة في ركبته، ما يعني ان على مورينيو التعويل على سون والدولي هاري كاين.

ومنح داني اينغز المضيف التقدم في الشوط الاول (32)، لكن سون (28 عاما) عادل قبل الاستراحة خلافا لمجريات اللعب (45)، ثم سجل ثلاثية في الثاني (47 و64 و73) قبل ان يضيف كاين الخامس بعد اربع تمريرات ذهبية لسون (82).

واصبح كاين سادس لاعب في الدوري واول انكليزي يمرر اربع كرات حاسمة في مباراة واحدة.

وفي الثواني الاخيرة، سجل اينغز، المرشح سابقا للانضمام الى توتنهام، الثاني لساوثمبتون من نقطة الجزاء (90).

وترك مورينيو لاعب وسطه الهجومي ديلي آلي خارج التشكيلة الاساسية، ما طرح اسئلة حول مستقبله مع فريق شمال لندن. قال مورينيو "لدينا عدة لاعبين في بعض المراكز، لذا يدفع البعض ثمن ذلك". لكن غياب آلي لم يكن مؤثرا في ظل تألق الثنائي -سون-كاين.

وخاض توتنهام مباراته الثانية من اصل خمس في عشرة ايام، ضمن برنامج مزدحم وصفه مورينيو بالـ"جنوني".

© 2020 AFP