بطولة إيطاليا: بداية جيدة لنابولي على أرض بارما

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سجل انسينيي هدف الاطمئنان لنابولي في مرمى بارما في المرحلة الاولى من الدوري الايطالي

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روما (أ ف ب)

استهل نابولي العائد الى مستوياته نهاية الموسم الماضي مع مدربه جينارو غاتوزو، موسمه بعلامة ايجابية بعد فوزه الاحد على ارض بارما 2-صفر في الدوري الايطالي لكرة القدم.

ولا شك بان مهمة نابولي ستكون صعبة جدا لمقارعة يوفنتوس المتوج بلقب الدوري في المواسم التسعة الماضية والذي يختتم مباريات الاحد باستضافة سمبدوريا.

على استاد "إينيو تارديني"، انتظر الفريق الجنوبي حتى نصف الساعة الاخير ليسجل هدفيه عبر نجميه البلجيكي دريس مرتنز بتسديدة قوية من داخل المنطقة (63)، ثم لورنتسو انسينيي (77).

وتألق المهاجم النيجيري فيكتور اوسيمهين بعد نزوله بديلا في آخر نصف ساعة ما عزز مكامن القوة الهجومية لدى "بارتينوبي".

قال غاتوزو عن مهاجمه البالغ 21 عاما والقادم من ليل الفرنسي مقابل 80 مليون يورو (94,6 مليون دولار) "يملك اوسيمهين حاليا سرعة اضافية".

تابع "هو شاب جدي لا ينسى جذوره، فقد والديه عندما كان طفلا، هو لاعب شاب بوجه رجل يبلغ الاربعين".

وللمرة الأولى منذ تعليق النشاطات الرياضية في آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سمحت السلطات منذ الأحد بحضور الف متفرج في المباريات المقامة في الهواء الطلق.

وكان غاتوزو قد حل في نهاية 2019 بدلا من كارلو انشيلوتي بعد مشكلات كبيرة بين ادارة الفريق واللاعبين، فقاده الى لقب الكأس على حساب يوفنتوس في منتصف حزيران/يونيو الماضي. وبتتويجه بلقب الكأس، يخوض نابولي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" هذا الموسم بعدما أنهى الدوري في المركز السابع.

© 2020 AFP