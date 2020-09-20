بطولة فرنسا: مبابي العائد يلهم سان جرمان وسانت اتيان يتعثر لكن يبقى متصدرا

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لاعبو سان جرمان يهنئون مبابي على تسجيله من ركلة جزاء في مرمى نيس

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نيس (فرنسا) (أ ف ب)

حقق باريس سان جرمان حامل اللقب فوزا ثانيا تواليا لكن بسهولة هذه المرة على مضيفه نيس 3-صفر، الاحد في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي التي شهدت تعثر سانت إتيان للمرة الأولى بتعادله مع مضيفه نانت 2-2 لكنه بقي في الصدارة.

وكان سان جرمان استهل موسمه مثخنا بالاصابات، فيروس كورونا المستجد والايقافات، فخسر مباراتين قبل ان يفوز بصعوبة على ميتز ويحقق انتصاره الثاني الاحد على ارض الفريق الجنوبي نيس.

وبدا فريق العاصمة مقنعا امام نيس، حتى في ظل غياب بعض نجومه يتقدمهم البرازيلي نيمار الموقوف بعد احداث مباراة مرسيليا (صفر-1).

وحمل المهاجم العائد من الاصابة بكورونا كيليان مبابي (21 عاما) ثقلا هجوميا ترجمه قبل نهاية الشوط الاول بركلة جزاء حصل عليها (38). ثم انطلق بسرعة رهيبة قبل الاستراحة ممهدا لهدف ثان سجله الارجنتيني أنخل دي ماريا (45+1).

وكان مدرب سان جرمان الالماني توماس توخل قد حذر قبل المباراة "لا تنتظروا الكثير منه"، وذلك حماية لبطل العالم العائد بعد غياب والذي لم يشارك في تمارين جماعية حتى يوم الجمعة.

ودفع مدافع نيس الجزائري يوسف عطال ثمن تألق بطل العالم على الممرّ الايسر، وكان مبابي قريبا من تحقيق الثنائية (7 و11 و25 و64 و69) قبل خروجه في الدقيقة 79.

ودقّ البرازيلي ماركينيوس المسمار الاخير في نعش نيس محوّلا كرة رأسية لعبها دي ماريا (66).

وبرز العائد من كورونا ايضا الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بصده عدة كرات (53 و78 و88) من محاولات نيس النادرة في المباراة.

وأشاد توخل بحارسه الكوستاريكي العائد، قائلا "قدمنا مباراة جيدة في نيس بفوزنا 3-صفر، لكن يجب ألا ننسى بأن نيس حصل على فرص صريحة ونافاس قدم مباراة كبيرة".

وقال المدرب الألماني إنه تفاجأ بالأداء الذي قدمه مبابي "بعد حصة تمرينية وحيدة مع الفريق. يؤكد كل يوم أن بإمكانه القيام بأشياء مذهلة، وأنه قادر على خلق الفارق. هذا الأمر ساعدنا كثيرا لكني شاهدت مجهودا من الفريق بأكمله على الرغم من غياب البعض للاصابة أو الإيقاف".

- "نحن مرهقون حقا" -

وكان المهاجم الارجنتيني ماورو ايكاردي قريبا من التسجيل لكرة كرته ارتدت من القائم (57)، علما بانه لم يسجل منذ 29 شباط/فبراير الماضي.

وبعد اصابة الاسباني خوان برنات والالماني تيلو كيهرر، خرج لاعب الوسط السنغالي ادريسا غي مصابا بكاحله منتصف الشوط الاول.

وعلق توخل على ذلك بالقول "نعاني كثيرا ونحن مرهقون حقا بعد هذه المباريات الثلاث. سيستفيد اللاعبون يومين أو ثلاثة لاستعادة عافيتهم. بالنسبة لإدريسا غي، فتلقى ضربة لكننا لا نعتقد بأن الأمر خطير".

وعلى ملعب "لا بوجوار"، بدا سانت إتيان في طريقه لتحقيق الفوز بهدفين نظيفين للمباراة الرابعة تواليا بعد أن تقدم على مضيفه نانت بفضل عادل عوشيشي (2) وإيفان ماكون (66).

لكن المضيف الذي لم يحقق سوى فوز واحد في بداية هذا الموسم، عاد الى اللقاء متأخرا بهدف للنيجيري موزيس سايمون (71) ثم خطف التعادل بواسطة البلجيكي رينو ايمون (85)، واضعا حدا لمسلسل انتصارات سانت اتيان لكن من دون أن يتسبب بخسارته للصدارة، إذ بقي في المركز الأول بعشر نقاط وبفارق الأهداف عن رين الفائز السبت على موناكو 2-1.

وبعد أن افتتح الموسم بخسارة أمام رين (1-2)، واصل مونبلييه استفاقته بتحقيقه فوزا ثالثا تواليا وهذه المرة بنتيجة كبيرة على ضيفه أنجيه بأربعة أهداف لأرنو سوكيه (18) والجزائري أني ديلور (43 و60) وفلوران موليه (86)، مقابل هدف للكاميروني ستيفان باهوكين (25).

وبهذا الفوز، صعد مونبلييه الى المركز الثالث موقتا برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف أمام لنس الفائز السبت على بوردو 2-1، وذلك بانتظار المباراة المنتظرة مساء بين ليل (7 نقاط) ومرسيليا وصيف البطل (ست نقاط).

وحقق متز فوزه الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، وجاء بنتيجة 2-1 على حساب ضيفه رينس الذي تلقى هزيمة ثالثة مقابل تعادل في أربع مباريات.

كما حقق ستراسبورغ فوزه الأول بعد ثلاث هزائم بتغلبه 1-صفر على ضيفه ديجون الذي مني بهزيمة رابعة تواليا، فيما حقق بريست فوزا ثانيا للموسم بتغلبه على ضيفه لوريان 3-2، ملحقا بالأخيرة هزيمة ثالثة.

© 2020 AFP