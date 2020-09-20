ترامب يتعهد بالمضي "قريبا جدا" في تعيين خلف لقاضية المحكمة العليا روث غينسبورغ

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تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بالمضي "قريبا جدا" في تعيين خلف لعميدة قضاة المحكمة العليا روث بادر عينيسبورغ التي رحلت بالأمس عن عمر ناهز 87 عاما، ورجح أن يكون القاضي الجديد امرأة. ويسعى ترامب بهذا التعيين إلى ترجيح كفة المحافظين في المحكمة العليا. فيما طالب مرشح الرئاسيات الديمقراطي جو بايدن بالنظر في ذلك الملف بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت للصحافيين في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة إنه ماض قدما "قريبا جدا" في ملف تعيين خلف للقاضية روث بادر غينسبورغ، عميدة قضاة المحكمة العليا التي توفيت أمس الجمعة، مرجحا اختيار امرأة لشغل المنصب.

وقال ترامب "قريبا جدا سنسمي مرشحا"، مضيفا "على الأرجح" سيقع الاختيار على امرأة. وأكد ترامب على "الالتزام بآلية" تعيين خلف للقاضية الراحلة، مشددا على أن التعيين سيجري "سريعا".

روث غينسبيرغ - السيرة الشخصية 01:55

وتوفيت غينسبورغ عن عمر ناهز 87 عاما بعد معركة مع سرطان البنكرياس. ويشكل شغور منصبها فرصة للرئيس لقلب الأرجحية في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء، والتي تميل تاريخيا إلى اليمين، نحو غالبية محافظة بواقع 6-3. وتأتي وفاة غينسبورغ قبل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، وهي تمنح الجمهوريين فرصة تثبيت غالبية محافظة في المحكمة.

وبعد وفاة غينسبورغ لم تعد المحكمة تضم سوى امرأتين هما إيلينا كاغان وصونيا سوتومايور، وهما قاضيتان تقدميتان عيّنهما الرئيس السابق باراك أوباما.

ورجح ترامب للصحافيين اختيار امرأة لخلافة غينسبورغ، وقال "إن سألني أحدهم الآن، سأقول ستكون امرأة في المقام الأول، نعم، أعتقد أن اختيار امرأة سيكون بالتأكيد مناسبا".

فرانس24/ أ ف ب

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