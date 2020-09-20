تشاد: مقتل عشرة جنود في عملية عسكرية ضد قاعدة لجماعة بوكو حرام

أ ف ب / أرشيف

قُتل عشرة جنود تشاديين الخميس في كمين نصبته لهم جماعة بوكو حرام الجهادية في إقليم بحيرة تشاد أثناء مشاركتهم في عملية عسكرية على قاعدة للجماعة حسبما أفاد مسؤول الإقليم. ولم يؤكد الجيش حصيلة القتلى لكن المتحدث باسمه عازم مبرماندوا أشار إلى أن قواته "دمرت قاعدة بوكو حرام واستعادت أسلحة وذخائر".

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أفاد مسؤول منطقة بحيرة تشاد بمقتل عشرة جنود تشاديين بعد تعرضهم لكمين خلال مشاركتهم في عملية عسكرية ضد قاعدة لجماعة "بوكو حرام" الجهادية الخميس الماضي.

وقال صادق خطير الأمين العام لإقليم بحيرة تشاد إن سبعة جنود أصيبوا أيضا بجروح في الكمين الخميس، مؤكدا معلومات أدلى بها مصدر عسكري. لكن المتحدث باسم الجيش عازم مبرماندوا لم يؤكد حصيلة القتلى، لافتا إلى أن الجيش التشادي "دمر قاعدة بوكو حرام واستعاد أسلحة وذخائر".

واتخذت الجماعة الجهادية التي نشأت في نيجيريا عام 2009 قواعد لها على جزر صغيرة تنتشر في بحيرة تشاد التي تحيط بها نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون. وشن الجيش التشادي هجوما على بوكو حرام في نيسان/أبريل بعد مقتل نحو 100 من جنوده في هجوم شنته الجماعة على إحدى قواعده.

وادعى الرئيس إدريس ديبي حينها أنه تمكن من إبعاد الجهاديين. وكان ديبي قد أقر في بداية آب/أغسطس بأن "بوكو حرام ما زال بإمكانها إلحاق الكثير من الضرر" بتشاد.

وفر أكثر من 360 ألف شخص من منطقة بحيرة تشاد لتجنب الهجمات وكذلك الفيضانات، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

فرانس24/ أ ف ب

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