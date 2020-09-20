جائزة إيميليا رومانيا: فوز أول لفينياليس هذا الموسم يقربه من الصدارة

الدراج الاسباني مافريك فينياليس بعد فوزه بجائزة ايميليا رومانيا الكبرى للدراجات النارية على حلبة ميزانو، سيمونتشيلي في 20 ايلول/سبتمبر 2020

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ميزانو (إيطاليا) (أ ف ب)

حقق دراج ياماها الإسباني مافريك فينياليس فوزه الأول لهذا الموسم ضمن فئة موتو جي بي في بطولة العالم للدراجات النارية، بعدما أنهى جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، المرحلة السابعة، في المركز الأول ما جعله على بعد نقطة فقط من الصدارة.

وبعد أسبوع على استضافتها جائزة سان مارينو الكبرى، احتضنت حلبة ميزانو السباق الثاني تواليا ضمن المساعي لانقاذ الموسم الذي تأثر كثيرا نتيجة تأخر فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد وتسبب بإرجاء والغاء العديد من السباقات.

وتعتبر جائزة إيميليا رومانيا المرحلة السابعة للموسم على صعيد فئة موتو جي بي، لكنها الثامنة على الروزنامة مع احتساب السباق الافتتاحي في قطر الذي احتضن سباق فئتي موتو 2 وموتو 3، فيما ألغي سباق الفئة الكبرى بسبب قيود السفر التي فرضت نتيجة "كوفيد-19".

وبعدما حل ثانيا في السباقين الأولين للموسم المتأخر على حلبة خيريز الأندلسية في 19 و26 تموز/يوليو، أحرز فينياليس الأحد في ميزانو فوزه الأول لهذا العام والثامن في مسيرته ضمن الفئة الكبرى، متقدما على مواطنه جوان مير (سوزوكي) والفرنسي فابيو كوراتارارو (ياماها) الذي عوقب بسبب قيادته خارج الحلبة، تاركا المركز الأخير على منصة التتويج للإسباني الآخر بول إسبارغارو (كاي تي أم).

وتراجع كوارتارارو، الفائز بالسباقين الأولين، الى المركز الرابع بعد العقوبة التي فرضت عليه، لكنه بقي ثانيا في الترتيب العام بـ 83 نقطة، وهو نفس رصيد فيناليس الثالث، فيما بقيت الصدارة للإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) بفارق نقطة بعد أن أنهى سباق الأحد في المركز الثامن.

وانطلق فينياليس الأحد من المركز الأول، لكنه سرعان ما تراجع لصالح ثنائي دوكاتي الأسترالي جاك ميلر والإيطالي فرانشيسكو بانيايا الذي بدا وكأنه في طريقه لإحراز فوزه الأول في الفئة الكبرى بعد أن تقدم بفارق ثانية ونصف في إحدى مراحل السباق.

لكنه ارتكب خطأ قاتلا قبل سبع لفات على نهاية السباق الذي شهد في لفاته الأولى انسحاب مواطنه الأسطورة فالنتينو روسي (ياماها)، ففقد السيطرة على دراجته وانتهى به الأمر خارج الحلبة، فاتحا الباب أمام فينياليس ليصبح سادس بطل في سابع سباق للموسم (فاز كوارتارارو في السباقين الأولين والجنوب إفريقي براد بايندر في الثالث ودوفيتسيوزو في الرابع والبرتغالي ميغيل أوليفيرا في الخامس والإيطالي ماركو موربيديلي في السادس).

وأنهى فينياليس السباق بفارق قرابة ثانيتين ونصف عن أقرب منافسيه، مستفيدا من معاناة إسبارغارو وكوارتارارو من مشاكل في الإطارات، ما فتح الباب أمام مير لتجاوزهما والحلول ثانيا، رافعا رصيده في الترتيب العام الى 80 نقطة في المركز الرابع بفارق 4 نقاط فقط عن دوفيتسيوزو.

وينتقل الدراجون الأسبوع المقبل الى حلبة كاتالونيا التي تستضيف المرحلة الثامنة، علما أن إسبانيا تستضيف في هذا الموسم الاستثنائي سبعة سباقات، أي نصف السباقات الـ14 لعام 2020 (السباقان الأولان في خيريز ثم كاتالونيا وسباقين في آراغون وآخرين في فالنسيا).

- ترتيب الخمسة الأوائل في السباق:

1- الإسباني مارك فينياليس (ياماها) 41,55,846 دقيقة

2- الإسباني جوان مير (سوزوكي) بفارق 2,425 ثانية

3- الإسباني بول إسبارغارو (كاي تي أم) بفارق 4,528 ث

4- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 6,419 ث

5- البرتغالي ميغيل أوليفيرا (كاي تي أم) بفارق 7,368 ث

- ترتيب بطولة العالم:

1- الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو 84 نقطة

2- الفرنسي فابيو كوارتارارو 83

3- الإسباني مافريك فينياليس 83

4- الإسباني جوان مير 80

5- الإيطالي فرانكو موربيديلي 64

© 2020 AFP