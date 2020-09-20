دورة روما: نادال يعرف كيف يصحح أخطاءه قبل رولان غاروس

كلايف برونسكيل تصوير مشترك/ا ف ب

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روما (أ ف ب)

يرى الاسباني رافايل نادال انه قادر على تصحيح اخطائه قبل بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، وذلك بعد خروجه السبت من ربع نهائي دورة روما الإيطالية احدى دورات الماسترز للالف نقطة.

وسقط الماتادور الاسباني، المتوّج تسع مرات في روما، أمام الارجنتيني دييغو شفارتسمان 2-6 و5-7 في ليلة رطبة في العاصمة الإيطالية، علما بأن نادال المصنف ثانيا كان قد هزم الارجنتيني في مواجهاتهما التسع السابقة.

وهذه المشاركة الأخيرة لنادال قبل محاولته الظفر باللقب الثالث عشر في رولان غاروس، ومعادلة الرقم القياسي لعدد مرات احراز البطولات الكبرى والذي يحمله السويسري روجيه فيدرر الذي يتعافى راهنا من جراحة بركبته (20 لقبا كبيرا).

قال ابن الرابعة والثلاثين "هذه سنة مميزة وغير متوقعة. سأذهب الى المنزل على الارجح ولننتظر ماذا سيحصل. قمت بعملي هنا".

تابع ملك الملاعب الترابية "حاربت حتى النهاية. لكن لا يمكنك توقع الفوز في هكذا مباراة إذا خسرت الكثير من ارسالاتك.. يجب ان اصحح ذلك وأعرف كيفية القيام به".

وكان نادال يعود الى الملاعب بعد انقطاع طويل بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد التي اجبرته على الغياب عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز والتي احرز لقبها النمسوي دومينيك تييم.

اضاف ابن جزيرة مايوركا "ساتابع العمل والتمارين بمعنويات مناسبة واحول منح نفسي فرصة الجهوز".

تابع "قمت ببعض الامور الجيدة واخرى سيئة. على الاقل خضت ثلاث مباريات".

وفاز نادال على مواطنه بابلو كارينيو بوستا الذي بلغ نصف نهائي فلاشينغ ميدوز بنتيجة 6-1 و6-1 في مباراته الاولى، ثم تخطى الصربي دوشان لايوفيتش في الثانية 6-1 و6-3.

لكن شفارتسمان قدم اداء رائعا لم يجد نادال اية اجوبة عليه.

- "لم تكن ليلتي" -

قال نادال "بعد وقت طويل دون منافسة، لعبت مباراتين جيدتين، واليوم خضت أخرى سيئة أمام خصم جيد. لم تكن ليلتي على الاطلاق".

وكان شفارتسمان، صاحب ثلاثة القاب في كامل مسيرته مقابل 85 لنادال، قريبا في عدة مرات من التغلب على الاسباني.

قال المصنف 15 "اعتقد اني كنت قريبا اربع او خمس مرات من الشعور انه اذا قدمت افضل ما لدي قد تسنح لي الفرصة".

تابع "هو عائد أيضا من فترة توقف لسبعة اشهر او ثمانية".

اضاف "وكنت افكر، حسنا، كرة المضرب مجنونة أحيانا. لم اكن العب جيدا في الاونة الاخيرة، لكن اليوم ربما سنحت لي الفرصة".

يلتقي شفارتسمان (28 عاما) في نصف النهائي الكندي دينيس شابوفالوف الثاني عشر الفائز على البلغاري غريغور ديميتروف 6-2 و3-6 و6-2.

تابع شفارتسمان "كانت الظروف جيدة بالنسبة لي الليلة، مع ارتداد للكرات ليس مرتفعا. لعبت جيدا في المجموعة الاولى، وفي الثانية أهدرت بعض الفرص. لكن بقيت مركزا في كل لحظة من المباراة، وهذا كان المفتاح. لعبت احيانا امام الابطال الثلاثة الكبار ولم افز علي اي واحد منهم حتى الليلة. أنا سعيد جدا".

تابع "هذه افضل مباراة خضتها. لكن يجب ان استعيد عافيتي وابقى مركزا، لانه لا تزال لدي مباراة كبرى الاحد واريد الوصول الى النهائي".

فيما يتربع الصربي نوفاك ديوكوفيتش على القسم الاخر من الجدول، بعد فوز المصنف اول عالميا بثلاث مجموعات على الالماني دومينيك كوبفر ليلتقي النروجي كاسبر رود الذي اقصى الايطالي ماتيو بيريتيني الرابع.

© 2020 AFP