طواف فرنسا: السلوفيني الشاب بوغاتشار يستعد للتتويج باللقب بعد فوزه المذهل في المرحلة ما قبل الأخيرة

بوغاتشار (قميص أبيض) أمام مواطنه روغليتش خلال المرحلة 17 من طواف فرنسا بين غرينوبل وميريبال، في 16 سبتمبر/أيلول 2020.

يستعد الدراج السلوفيني الشاب تاداي بوغاتشار (21 عاما) للتتويج بلقب بطل طواف فرنسا 2020 للدراجات الهوائية الأحد، وذلك غداة فوزه المذهل في المرحلة العشرين وقبل الأخيرة عندما أحرز المركز الأول وانتزع القميص الأصفر من مواطنه بريموز روغليتش. وسيكون بوغاتشار أصغر فائز بالطواف منذ الحرب العالمية.

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ضرب الدراج السلوفيني تاداي بوغاتشار ضربة معلم في المرحلة قبل الأخيرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية عندما أحرز المركز الأول وانتزع القميص الأصفر من مواطنه بريموز روغليتش، ليعبد الطريق نحو تتويجه باللقب مساء الأحد في باريس.

ونجح دراج فريق الإمارات في حسم المرحلة العشرين التي كانت ضد الساعة على مسافة 36,2 كلم، بزمن 55 دقيقة و55 ثانية بمعدل سرعة وسطي 39,5 كلم/ساعة متفوقا بفارق دقيقة و21 ثانية على الهولندي توم دومولان والأسترالي ريتشي بورتي، وبفارق دقيقة و31 ثانية أمام البلجيكي فوت فان أيرت.

وحل روغليتش، والذي كان يتصدر الترتيب العام منذ المرحلة التاسعة، خامسا بفارق دقيقة و56 ثانية، فتراجع إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 59 ثانية عن مواطنه الذي كان يتخلف عنه بفارق 57 دقيقة قبل مرحلة اليوم.

وسيكون بوغاتشار الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثاني والعشرين الإثنين، أصغر فائز بالطواف منذ الحرب العالمية.

ولم يسبق أن شهد السباق مثل هذا التحول في الصدارة منذ عام 1989 عندما جرد الأمريكي غريغ ليموند الفرنسي لوران فينيون من القميص الأصفر في المرحلة الأخيرة في باريس وتوج بلقبه الثاني بعد الأول عام 1986 وأضاف الثالث عام 1990.

وقال بوغاتشار الذي بات مرشحا بقوة لحسم اللقب في المرحلة الأخيرة التي تكون شكلية أكثر منها تنافسية: "أنا في حلم، لا أعرف ماذا أقول. لقد حلمنا بهذا منذ البداية ونجحنا. إنه أمر لا يصدق. كان حلمي مجرد المشاركة في طواف فرنسا واليوم فزت به خلال المرحلة الأخيرة. أجرينا استطلاعا على مسار المرحلة وعرفت كل منعطف وكل مكان يجب أن أرفع فيه من سرعتي. سمعت مديري عبر الراديو فقط في الجزء الأول من المرحلة، ثم لم أستطع سماع أي شيء خلال الصعود بسبب ضوضاء الجماهير. لكنني كنت أعرف جيدا هذا الجزء الخاص بالصعود، لذلك ذهبت إلى النهاية".

الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 84:26,33 ساعة

2- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 59 ثانية

3- الأسترالي ريتشي بورت بفارق 3:30 دقائق

4- الإسباني ميكل لاندا بفارق 5:58 د

5- الإسباني أنريك ماس بفارق 6:07 د

فرانس24/ أ ف ب

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