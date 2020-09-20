طواف فرنسا 2020 : السلوفيني تادي بوجاتشر يفوز بسباق فرنسا للدراجات

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فاز الشاب السلوفيني تادي بوجاتشر الأحد بسباق فرنسا للدراجات بعد أن حافظ على القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام بعد المرحلة الأخيرة من طواف فرنسا التي فاز بها سام بينيت الأحد. وخطف الشاب السلوفيني الذي يحتفل الإثنين بعيد ميلاده ال22 القميص الأصفر من مواطنه بريموش روجليتش في المرحلة قبل الأخيرة من الطواف بعد أداء استثنائي . وحل روجليتش في المركز الثاني أمام الأسترالي ريتشي بورت الذي اكتفى بالمركز الثالث.

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أصبح تادي بوجاتشر أول سلوفيني يفوز بسباق فرنسا للدراجات عندما حافظ على القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام بعد المرحلة الأخيرة التي انتصر فيها سام بينيت الأحد.

وبهذا يكون متسابق فريق الإمارات، الذي سيبلغ 22 عاما غدا الاثنين، هو أصغر متسابق يفوز بالسباق منذ هنري كورنيه في 1904. وفاز بوجاتشر، الذي صعق الجميع عندما خطف القميص الأصفر من مواطنه بريموش روجليتش بعد أداء للذكرى في المرحلة قبل الأخيرة .

واحتل روجليتش المركز الثاني أمام الأسترالي ريتشي بورت. وانتصر بوجاتشر في ثلاث مراحل في واحد من أفضل المستويات الفردية في سباق فرنسا في السنوات الأخيرة ليترك فريق جامبو-فيسما ومتسابقه روجليتش في حالة ذهول.

وأصبح بينيت أول أيرلندي منذ شون كيلي في 1989 يفوز بالقميص الأخضر الذي يُمنح لمتصدر ترتيب النقاط.

وفي نهاية غير معتادة في الشانزليزيه لم يتم السماح سوى بوجود خمسة آلاف متفرج في المنطقة الشهيرة كإجراء احترازي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسجلت فرنسا 13498 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت وهو رقم قياسي آخر في عدد الإصابات اليومية منذ تفشي الجائحة.

فرانس 24 / رويترز

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