فرنسا : 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

أحد مراكز إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في مرسيليا. فرنسا في 17 سبتمبر/أيلول 2020.

أفادت إدارة الصحة العامة الفرنسية بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 10 آلاف و569 حالة ، ولئن انخفض العدد مقارنة مع عدد إصابات السبت إلا أن معدل الحالات الإيجابية سجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي. وأدخل 3894 مريضا بفيروس كورونا إلى المستشفى في الأيام السبعة الماضية في فرنسا التي أعلنت وفاة 31 ألفا و 585 شخصا بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء.

إعلان اقرأ المزيد

سجلت فرنسا أكثر من 10 آلاف و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، أي أقل من اليوم السابق، لكن معدل الحالات الإيجابية ارتفع لليوم الثاني على التوالي بحسب الأرقام التي نشرتها الأحد إدارة الصحة العامة. والعدد الدقيق للحالات الإضافية هو 10 آلاف و569.

وأرقام الأحد تكون عادة متراجعة مقارنة مع الأيام السابقة بسبب إغلاق مختبرات الفحوص.

أما معدل الحالات الإيجابية- نسبة الأشخاص الذين تأتي نتيجتهم إيجابية مقارنة مع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يجرون فحوصا، فارتفع إلى 5,7% (مقابل 5,6% السبت).

من جانب آخر، أدخل 3894 مريضا بفيروس كورونا إلى المستشفى في الأيام السبعة الماضية، أي أكثر ب41 مقارنة مع أرقام السبت، بينهم 593 في العناية المركزة وهو نفس الرقم الذي سجل السبت كما أضافت إدارة الصحة العامة. ومنذ بدء الوباء توفي 31 ألفا و 585 شخصا على الأقل بفيروس كورونا في فرنسا.

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك