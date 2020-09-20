قاضية أميركية تعلق حظر استخدام "وي شات" في الولايات المتحدة

اوليفييه دولييري ا ف ب

شعار "تيك توك" على شاشة هاتف آيفون خلفه العلم الاميركي في آرلينغتون بولاية فرجينيا، في 3 آب/أغسطس 2020

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نيويورك (أ ف ب)

علقت قاضية في كاليفورنيا موقتا قرارا للادارة الاميركية يقضي بمنع استخدام تطبيق "وي شات" الذي تملكه شركة "تنسنت" الصينية اعتبارا من الاحد في الولايات المتحدة وذلك لمخاطر تتعلق ب"الامن القومي".

واعلنت وزارة التجارة الجمعة حظر تحميل التطبيق الذي يستخدمه 19 مليون شخص على الاراضي الاميركية لتبادل الرسائل النصية وعمليات الشراء والدفع وخدمات اخرى، وكذلك للتحويلات المالية.

وكانت مجموعة من المستخدمين رفعوا شكوى أمام القضاء رفضا لهذا القرار.

وبحسب قرار القاضية لوريل بيلر الذي اطلعت عليه فرانس برس، اثبت اصحاب الشكوى ان قرار وزارة التجارة يطرح "تساؤلات جدية" حول احترام التعديل الاول في الدستور الاميركي الذي يضمن حرية التعبير.

ولم ترد وزارة التجارة على الفور على اسئلة فرانس برس.

كذلك، شمل الحظر المعلن الجمعة، تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة.

لكن القرار المتعلق بتيك توك ارجىء تطبيقه مساء السبت الى 27 ايلول/سبتمبر اذ توصل التطبيق الى اتفاق مع شركتي "أوراكل" و"وولمارت" لادارة انشطته في الولايات المتحدة حظي بموافقة الرئيس الاميركي.

لكن على المؤسسات المعنية وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق على ان توافق عليه لجنة الامن القومي في الحكومة الاميركية.

وبررت وزارة التجارة قرارها الجمعة بالقول إن "الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية لاستخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها".

© 2020 AFP