الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز يعزز تقدمه على ناغتس بفوز قاتل في الثانية الاخيرة

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Orlando (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

عزز لوس أنجليس ليكرز تقدمه على دنفر ناغتس في الدور النهائي للمنطقة الغربية بفوز قاتل في الثانية الاخيرة 105-103 الأحد في أورلاندو في المباراة الثانية بينهما في الدور نصف النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين ليكرز بفوزه إلى نجمه أنطوني ديفيس الذي سجل ثلاثية في الثانية الأخيرة لينقذ فريقه من "ريمونتادا" ناغتس في الدقائق السبع الأخيرة ويمنحه فوزه الثاني تواليا ليعزز حظوظه في بلوغ الدور النهائي للدوري.

وفرض ليكرز أفضليته على أغلب فترات المباراة حتى أنه وسع الفارق إلى 16 نقطة في الربع الثالث، لكن ناغتس لم يستسلم ونجح في تذويب الفارق في الدقائق السبع الأخيرة حتى أنه كان في طريقه إلى الفوز لولا ثلاثية ديفيس مع الصفارة النهائية.

وبعد ثلاث ثلاثيات لراجون روندو وكنتافيوس كالدويل-بوب وديفيس، تقدم ليكرز 99-92، لكن دنفر رد بقوة بفضل عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 11 نقطة متتالية ليضع فريقه في المقدمة 103-102.

وأهدر البديل أليكس كاروسو رمية ثلاثية قبل ثمان ثوان من نهاية المباراة وحاول "الملك"ليبرون جيمس التقاطها في منافسة مع بول ميلساب لكنها ارتدت منهما الى داني غرين الذي حاول ايداعها السلة لكن جمال موراي تدخل في توقيت مناسب وأخرجها عن الملعب قبل ثانيتين من النهاية.

وخلال استئناف اللعب بالتماس، مرر روندو الكرة إلى ديفيس خارج القوس فلعبها مباشرة داخل السلة مع الصفارة النهائية مسجلا ثلاثية الفوز رغم ارتقاء العملاق يوكيتش امامه لقطعها.

وفرض ديفيس نفسه نجما في المباراة كونه كان هدافها برصيد 31 نقطة مع تسع متابعات وتمريرتين حاسمتين، وأضاف جيمس "دابل دابل" بتسجيله 26 نقطة مع 11 متابعة بينها تسع دفاعية.

في المقابل، كان العملاق يوكيتش افضل مسجل في صفوف دنفر ناغتس برصيد 30 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة، وأضاف موراي 25 نقطة.

وتقام المباراة الثالثة الثلاثاء.

© 2020 AFP