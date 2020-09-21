الرئيس اللبناني يقول إنه لا حل في الأفق بخصوص تشكيل الحكومة ويقترح إلغاء الحصص الطائفية بالنسبة للوزارات السيادية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين في خطاب تلفزيوني إن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة، موضحا أنه "مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب". واقترح عون إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية.

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قال الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين في خطاب تلفزيوني نشر حساب الرئاسة على تويتر مقتطفات منه إن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة، واقترح إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية.

وأضاف: "مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب".

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وكان رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب دعا في وقت سابق الاثنين الأطراف السياسية إلى تسهيل تشكيل الحكومة التي كان من المفترض الإعلان عنها قبل أسبوع.

وتعهدت القوى السياسية، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى بيروت مطلع الشهر الحالي، بتشكيل "حكومة بمهمة محددة" مؤلفة "من مجموعة مستقلة" وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعين.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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