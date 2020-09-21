الهند: إعادة فتح "تاج محل" أمام الزوار رغم تزايد الإصابات بفيروس كورونا

رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الهند وتسجيلها أرقاما قياسية يومية، قررت السلطات الهندية إعادة فتح ضريح تاج محل الشهير في خطوة رمزية تؤشر لعودة الحياة والأعمال. وقد سجلت الهند نحو 5,4 مليون إصابة وحوالي 100 ألف إصابة جديدة يوميا وألف وفاة. ويتردد رئيس الوزراء في فرض قيود مشددة مجددا بسبب تباطؤ الحركة الاقتصادية.

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أعلنت السلطات الهندية عن فتح ضريح تاج محل مجددا أمام الزوار الاثنين في خطوة رمزية تؤشر لعودة الحياة والأعمال إلى سابق عهدها في الهند التي باتت قاب قوسين أو أدنى من تجاوز الولايات المتحدة في تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم.

ويشير مسؤولون إلى أنه بعد إعادة فتحه، سيتم فرض قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي إضافة إلى تحديد عدد الزوار اليومي بحيث لا يتجاوز خمسة آلاف شخص، أي ربع المعدل العادي، ولا يمكن شراء تذاكر للدخول إلا عبر الإنترنت.

وأكد عالم الآثار فاسانت سوارنكار المسؤول عن آثار أغرا للصحافيين أنه سوف "يتم وضع علامات على شكل دوائر، والقناع سيكون إجباريا ولن يتمكن أحد من الدخول دون فحص حراري".

والهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة وفيها العديد من أكثر المدن اكتظاظا في العالم، سجلت بالإجمال 5,4 مليون إصابة وتسجل يوميا نحو 100 ألف إصابة جديدة وألف وفاة.

وقد تسبب الإغلاق العام الذي تم فرضه في آذار/مارس بالإطاحة بعشرات ملايين الوظائف. لذلك يقف رئيس الوزراء ناريندرا مودي مترددا إزاء فرض قيود مشددة مجددا، وخاصة في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية. وبدلا من ذلك قامت الحكومة في الأشهر الأخيرة بتخفيف الإجراءات التي كانت مفروضة، فأعادت تشغيل المزيد من خطوط القطارات ورحلات الطيران الداخلية والأسواق والمطاعم، والآن تسمح بفتح تاج محل أمام الزوار.

فرانس24/أ ف ب

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