بايدن يدعو مجلس الشيوخ لعدم التصويت على تعيين قاض في المحكمة العليا قبل الانتخابات الرئاسية

في وقت يحاول فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين بديل للقاضية روث بادر غينسبورغ التي توفيت الجمعة، اعتبر المرشح الرئاسي جو بايدن الأحد أن تصرفات ترامب تشكل "ممارسة تعسفية للسلطة السياسية". واعتبر بايدن أنه "على مجلس الشيوخ ألا يتحرك قبل أن يكون الأمريكيون قد اختاروا رئيسهم المقبل والكونغرس المقبل".

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طلب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الأحد من أعضاء مجلس الشيوخ عدم التصويت على تعيين قاض جديد في المحكمة العليا "قبل أن يكون الأمريكيون قد اختاروا رئيسهم".

واعتبر في مداخلة من فيلادلفيا أن عزم الرئيس دونالد ترامب على تعيين خلف للقاضية روث بادر غينسبورغ التي توفيت الجمعة قبل استحقاق الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر "لا يعدو كونه ممارسة تعسفية للسلطة السياسية"، مضيفا "كان الرئيس واضحا جدا، إنها قضية سلطة بكل بساطة ووضوح، (قضية) سلطة".

وتابع نائب الرئيس السابق المتقدم في الاستطلاعات على الصعيد الوطني: "إذا أصر الرئيس ترامب على طرح اسم، على مجلس الشيوخ ألا يتحرك قبل أن يكون الأمريكيون قد اختاروا رئيسهم المقبل والكونغرس المقبل".

وبلهجة حادة، انتقد بايدن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لإعلانه "في الساعة التي تلت وفاة" القاضية غينسبورغ أنه سينظم تصويتا على اختيار خلف لها من شأنه الانتقال بالمحكمة العليا إلى المعسكر المحافظ، علما أن ماكونيل سبق أن رفض استجواب قاض عينه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما العام 2016 بحجة أنه عام انتخابي.

وشدد بايدن على أنه "لا يمكنهم تغيير موقفهم بعد أربعة أعوام فقط لأن ذلك يخدم مصالحهم". مضيفا: "لست ساذجا، لا أخاطب الرئيس ترامب ولا ماكونيل بل حفنة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذي يعلمون في قرارة أنفسهم ما هو جيد لبلادهم".

وخاطب هؤلاء قائلا: "احترموا واجباتكم الدستورية، اصغوا إلى ضميركم".

يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية تملك الكلمة الفصل في كل القضايا الاجتماعية الكبرى التي ينقسم عليها الأمربكيون مثل الإجهاض وحقوق الأقليات وحيازة السلاح وعقوبة الإعدام وغيرها. ولهذه المحكمة أيضا الكلمة الفصل في النزاعات الانتخابية، على غرار ما حصل في انتخابات عام 2000 التي انتهت بفوز جورج بوش الابن. وبموجب الدستور، يختار الرئيس مرشحه ويطرحه على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

فرانس24/أ ف ب

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