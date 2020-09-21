بطولة ايطاليا: فيدال يصل الى ميلانو لاتمام صفقة تعاقده مع إنتر

لويس جيني ا ف ب

لقطة للاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال الذي وصل الى ميدنة ميلانو للتوقيع على عقد انتقاله الى صفوف انتر قادما من برشلونة. 7 ايلول/سبتمبر 2020

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روما (أ ف ب)

وصل لاعب وسط منتخب تشيلي ارتورو فيدال الى مدينة ميلانو الايطالية لاتمام صفقة انتقاله الى صفوف إنتر بحسب شريط فيديو بثه الموقع الرسمي لنادي "نيراتسوري".

وقال فيدال في هذا الفيديو المقتضب "مرحبا ميلانو، مرحبا إنتر، انا هنا!"، في حين كتب النادي على تويتر "ارتورو فيدال يحط في ميلانو".

وكانت الصحف الايطالية تحدثت عن رغبة انطونيو كونتي مدرب انتر في الحصول عل خدمات فيدال الذي لعب باشرافه عندما كان مدربا ليوفنتوس على مدى اربعة مواسم، توّج فيها فريق السيدة العجوز بطلا للدوري (من 2012 الى 2015).

وكشفت الصحف الايطالية بان فيدال (33 عاما) سيخضع للفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع رسميا عل عقده.

وكان السكرتير الفني في برشلونة رامون بلانيس اوضح بان المفاوضات من اجل رحيل لاعب الوسط كانت قائمة طوال الاسبوع الماضي، لا سيما بان فيدال لا يدخل ضمن مخططات مدرب الفريق الجديد الهولندي رونالد كومان.

وقال بلانيس "اريد ان استغل هذه المناسبة لكي اشكر ارتورو على السنتين اللتين امضاهما في صفوفنا. انه شخص رائع يملك قلبا وحضورا كبيرين وكان عنصرا هاما ضمن المجموعة".

© 2020 AFP