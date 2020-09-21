ترامب: لا اتفاق بشأن تيك توك إذا استمرت الشركة الصينية في "السيطرة" على التطبيق

بريندان سميالوفسكي ا ف ب

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يصادق على اتفاق بشأن تيك توك إذا استمرت الشركة الأمّ الصينية "بايت دانس" في "السيطرة" على المجموعة الجديدة المالكة للتطبيق في الولايات المتحدة.

وصرّح ترامب عبر شبكة فوكس نيوز أنه إذا "لم تسيطر" شركتا أوراكل وولمارت "بالكامل على (المجموعة الجديدة)، فلن نوافق على الاتفاق"، في وقت يسود الالتباس حول ما إذا كان الأميركيون أو الصينيون هم الذين سيملكون في نهاية المطاف غالبية الأسهم.

ورداً على سؤال عن احتمال احتفاظ شركة "بايت دانس" بنسبة 80% من ملكية الأسهم في المجموعة الجديدة، قال ترامب "إذا فعلوا ذلك، لن نبرم الصفقة ببساطة".

وأكد أن "هناك شراكة" بين شركتي أوراكل وولمارت بشأن تيك توك اللتين "ستشتريان" التطبيق وستكون "لديهما السيطرة الكاملة عليه" مضيفاً "ستمتلكان غالبية" الأسهم.

وتيك توك مهدد منذ أسابيع بالحظر في الولايات المتحدة حيث يبلغ عدد مستخدميه مئة مليون، إذ إن واشنطن تتهم الشركة المالكة للتطبيق بالتجسس لصالح بكين من دون تقديم أي دليل.

من جهته، أكد تطبيق تيك توك الرائج استخدامه جداً لدى الشباب، السبت أنه سينشىء مجموعة جديدة تضمّ شركة أوراكل لتكون المزود التقني له في الولايات المتحدة وشركة وولمارت لتكون الشريك التجاري.

ستكون المجموعة باسم "تيك توك غلوبل" متمركزة في الولايات المتحدة وستوظّف 25 ألف شخص، وفق ما أعلنت شركتا وولمارت وأوراكل في بيان منفصل.

وقد تشتري أوراكل 12,5% من أسهم تيك توك ووولمارت 7,5% منها قبل طرحها في بورصة نيويورك المرتقب بحلول عام.

وأوضح مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس أن "بايت دانس" ستحتفظ بالأسهم المتبقية إلا أن الشركة الصينية مملوكة بنسبة 40% من جانب مستثمرين أميركيين، وبالتالي فإن التطبيق سيصبح في نهاية المطاف مملوكاً من جهات أميركية.

© 2020 AFP